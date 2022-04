Ranbir Alia Wedding: KRK ने उड़ाया सिद्धार्थ का मजाक, बोले- धोबी का कुत्ता...

Ranbir Alia Wedding: बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी होने जा रही है. हर किसी की नजर इस ग्रैंड वेडिंग पर टिकी हुई है. इस बीच कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) का जमकर मजाक उड़ाया है.

केआरके (KRK) ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी को लेकर उनके एक्स रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को ट्रोल किया है. यहां तक कि उन्होंने सिद्धार्थ को धोबी का कुत्ता तक कह दिया है. केआरके एक ट्वीट किया है, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट के लिए मुझसे लड़ाई की थी. अब आलिया ने उन्हें अपने शादी में नहीं बुलाया है. औकात पता चल गई ना बेटा. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का.'

Once #SidhartMalhotra did fight with me for #AliaBhatt. Now Alia didn’t invite him for her marriage. Aukaat Pata Chal Gayee Naa Beta. Dhobi Ka Kutta Ghar Ka Naa Ghaat Ka.

— KRK (@kamaalrkhan) April 11, 2022