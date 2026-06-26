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4000 करोड़ी 'रामायण' का होगा ग्रैंड प्रीमियर, रिलीज से पहले दुबई में होगा मेगा इवेंट! रणबीर कपूर-यश जाएंगे 2000 KM दूर?

Ramayan Grand Premiere: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स इसे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने की तैयारी में जुट गए हैं. इसी कड़ी में अब दुबई में एक भव्य प्रीमियर इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के शामिल होने की उम्मीद है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:10 PM IST
4000 करोड़ी 'रामायण' का होगा ग्रैंड प्रीमियर, रिलीज से पहले दुबई में होगा मेगा इवेंट! रणबीर कपूर-यश जाएंगे 2000 KM दूर?
Image Credit: दिवाली से पहले दुबई में बजेगा &#039;रामायण&#039; का डंका!Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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