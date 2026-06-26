Ramayan Grand Premiere: नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'रामायण' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरे पार्ट की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स रिलीज से पहले दुबई में एक ग्रैंड प्रीमियर इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि यह इवेंट पहले भी प्लान किया गया था, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण हालात की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया था. अब हालात सामान्य होने के बाद मेकर्स ने एक बार फिर इस प्लान पर काम शुरू कर दिया है.
हाल ही में मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स 28 अक्टूबर को दुबई में फिल्म का भव्य प्रीमियर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. इस इवेंट में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक वेन्यू को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स फिल्म को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. दुबई और यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक रहते हैं, इसलिए इस मेगा इवेंट के लिए दुबई को चुना गया है. टीम इस इवेंट को 'डेजर्ट प्रीमियर' नाम दे रही है.
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिलहाल फिल्म का पहला पार्ट पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है. उम्मीद की जा रही है कि रिलीज डेट नजदीक आते ही मेकर्स ट्रेलर और बाकी प्रमोशनल कंटेंट भी जारी करेंगे. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 28 अक्टूबर को दुबई में होने वाला यह ग्रैंड इवेंट फिल्म के प्रमोशन का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है.