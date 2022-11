Ranbir Alia Daughter: किसकी तरह दिखती है रणबीर-आलिया की परी, क्या होगा उसका नाम? दादी Neetu Kapoor ने दिए जवाब

Ranbir Alia Daughter Name How She Looks: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल, 2022 को एक दूसरे से, अपने घर की बालकनी में शादी (Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding) की थी. कुछ ही समय में आलिया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी (Alia Bhatt Pregnancy) का अनाउन्स्मेन्ट कर दिया था. अब, 6 नवंबर, 2022 को आलिया ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म (Alia Delivers Baby Girl) दिया है. फिलहाल आलिया और रणबीर की बेटी की कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई है लेकिन सभी लोग यह जानने के लियए बेताब हैं कि आलिया और रणबीर उसका क्या नाम रखने वाले हैं और देखने में वो किसकी तरह लगती है. इन सवालों को जब मीडिया ने 'दादी' नीतू कपूर (Neetu Kapoor) से पूछा तो उन्होंने इन सवालों का क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं..

Ranbir Alia के घर आई नन्ही परी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 नवंबर, 2022 को आलिया और रणबीर के घर एक नन्ही पट्टी ने जन्म लिया और इस बात की जानकारी आलिया ने एक बेहद क्यूट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. रणबीर और आलिया 6 नवंबर की सुबह ही रिलायंस अस्पताल पहुंच गए थे और फिर करीब 12:30 बजे आलिया ने बेटी को जन्म दिया.

किसकी तरह दिखती है Ranbir-Alia की बेटी

मीडिया जानना चाहती है कि रणबीर आलिया (Ranbir Alia) के घर आई लक्ष्मी किसकी तरह दिखती है. रणबीर और आलिया से तो संपर्क नहीं हो पाया लेकिन अस्पताल से लौटीं नीतू कपूर (Neetu Kapoor) से पहले ही दिन मीडिया ने पूछा कि आखिर बेटी रणबीर की तरह दिखती है या फिर उसकी शक्ल आलिया से मिलती है. बता दें कि इसपर नीतू कपूर ने कहा कि यही वो बहुत ही छोटी है और कुछ ही देर पहले हुई है; इसलिए अभी यह बताना बहुत मुश्किल है कि वो किसकी तरह दिखती है. नीतू कपूर ने यह जरूर का कि वो बहुत क्यूट है.

क्या होगा कपूर खानदान में आई लक्ष्मी का नाम, दादी ने कही ये बात

रणबीर आलिया की बेटी के जन्म के अगले दिन जब नीतू कपूर दोबारा अस्पताल से लौटीं, तो फिर मीडिया और पैपराजी ने उनसे पूछा कि आखिर आलिया और रणबीर की बेटी, कपूर खानदान में आई लक्ष्मी का क्या नाम होने वाला है. इसपर भी दादी नीतू कपूर ने कहा कि अभी उन्होंने कुछ नहीं सोचा है. बता दें कि गंगुबाई काठियावाड़ी को प्रमोट करते समय आलिया ने कहा था कि उन्हें 'आयरा' (Ayra) नाम बहुत पसंद है.

रणबीर आलिया की बेटी के जन्म के बाद से ही इंडस्ट्री के तमाम सितारे कपल को बधाइयां दे रहे हैं. आमिर खान और अयान मुखर्जी को तो अस्पताल जाते भी स्पॉट किया गया था; वो आलिया रणबीर की बेटी से मिलने पहुंचे थे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.