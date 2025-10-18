रणबीर-आलिया का सज-धजकर तैयार हुआ 250 करोड़ का आलीशान बंगला, दिवाली पर करेंगे नए आशियाने में प्रवेश

Ranbir Kapoor-Alia Bhatt: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का 250 करोड़ का नया घर काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है. इसी बीच पता चला है कि क्यूट कपल अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है. दिवाली के खास मौके पर कपल अपनी बेटी राहा और मां नीतू कपूर के साथ घर में प्रवेश करेंगे.
Ranbir Kapoor-Alia Bhatt New Home: बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेमस कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस साल दिवाली 2025 के खास मौके पर एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं. दोनों ने घोषणा की है कि वे मुंबई के आलीशान बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपये है. लंबे वक्त से आलिया-रणबीर का ये नया घर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. अब दिवाली के खास मौके पर ये कपल अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है.
कपल ने नए अध्याय की शुरुआत
हाल ही में एक ऑफिशियल बयान में आलिया और रणबीर ने खुद इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. अपने लाइफ के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए कपल ने आभार व्यक्त किया और प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश की है.
आलिया-रणबीर का पोस्ट
कपल ने अपने बयान में लिखा था कि 'दिवाली खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है. अपने नए घर में गृह प्रवेश करते हुए हम आपके द्वारा दिखाए गए स्नेह और समर्थन के लिए आभारी हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपनी और अपने परिवार, घर और प्यारे पड़ोसियों की निजता के लिए आपके ध्यान पर भरोसा करते रहेंगे. इस फेस्टिव सीजन में आपको और आपके परिवार को हमारा ढेर सारा प्यार. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'
250 करोड़ की कीमत में हुआ घर तैयार
बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया छह मंजिला बंगला कपूर परिवार के पुराने निवा, कृष्णा राज बंगले की जगह पर बना है. इसे इस बार काफी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है. कहा जा रहा है कि ऊपर एक गार्डन भी तैयार किया गया है. इस बंगले की अनुमानित कीन 250 करोड़ बताई जा रही है. यह बंगला पाली हिल स्थित भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घरों में से एक है. अब यह आलीशान बंगला रणबीर, आलिया, उनकी बेटी राहा और मां नीतू कपूर का मुख्य निवास होगा.
