फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love and War) की इस समय शूटिंग जोरो-शोरों से चल रही है. इसी बीच फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें क्रू मेंबर की टीम के टेक्नीशियन चंद्रधारी यादव की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई.
खबरों के मुताबिक, ये हादसा करीब 3 दिन पहले हुआ था, उस समय मुंबई की फिल्मसिटी में 'लव एंड वॉर' की शूटिंग चल रही थी. बताया जा रहा है कि उस समय आलिया भट्ट भी फिल्म के सेट पर मौजूद थीं, वो उस समय अपने हिस्से की शूंटिग कर रही थीं.
आपको बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर , आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. हालांकि फिल्म के सेट पर हुई इस घटना से सभी दुखी हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म की चर्चा खबरों में हो रही है.
फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन' (FSSAMU) के मुताबिक, 17 जून 2026 को करीब सुबह 3 बजे मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में रॉयल पंप स्टूडियो में फिल्म सेट पर एक टेक्नीशियन चंद्रधारी यादव की करंट लगने से मौत हो गई. टेक्नीशियन की उम्र करीब 42 साल बताई जा रही है.
टेक्नीशियन चंद्रधारी यादव की फैमिली में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं. खबरों के अनुसार, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) और FSSAMU ने मिलकर 'लव एंड वॉर'के प्रोड्यूसर्स से कॉन्टैक्ट किया और वर्कर की फैमिली के लिए आर्थिक मदद और सहयोग की मांग की गई है. खबरों के मुताबिक, भंसाली प्रोडक्शंस ने टेक्नीशियन के परिवार को मुआवजे के तौर पर करीब 40 लाख रुपये की मदद देंगे, हालांकि इस मामले में अभी तक भंसाली की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.
फिल्म 'लव एंड़ वॉर' के सेट पर हुए इस हादसे पर FWICE के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी ने कहा, 'आर्थिक मुआवजे के अलावा, हमने प्रोड्यूसर से बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की अपील की है. कई वर्करों से तय 8 से 10 घंटे से कहीं ज्यादा काम करवाया जाता है और काम के दौरान कोई इंसान फिजिकली खुद को कितना थका सकता है, इसकी भी एक लिमिट होती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे. प्रोड्यूसर कितना भी बड़ा क्यों न हो या फिल्म कितनी भी बड़ी क्यों न बन रही हो, वर्करों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती.'
FWICE जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने आगे कहा, 'चंद्रधारी पिछले 3 दिनों से लगातार सेट पर काम कर रहे थे और घटना वाले दिन सुबह 7 बजे से रात 3 बजे तक ड्यूटी पर थे. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, उन्हें बिजली का झटका लगा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. हमने मिस्टर भंसाली को लेटर लिखकर उनके प्रोडक्शन हाउस में उनकी पत्नी को नौकरी देने का रिक्वेस्ट भी की है.'
आपको बता दें कि फिल्म के सेट पर हुए इस हादसे पर अभी तक भंसाली प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई भी बयान या मदद का दावा नहीं किया गया है. वहीं इस फिल्म की रिलीज को जनवरी 2027 तक के लिए टाल दिया गया है.