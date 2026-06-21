फिल्म 'लव एंड़ वॉर' के सेट पर हुए इस हादसे पर FWICE के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी ने कहा, 'आर्थिक मुआवजे के अलावा, हमने प्रोड्यूसर से बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की अपील की है. कई वर्करों से तय 8 से 10 घंटे से कहीं ज्यादा काम करवाया जाता है और काम के दौरान कोई इंसान फिजिकली खुद को कितना थका सकता है, इसकी भी एक लिमिट होती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे. प्रोड्यूसर कितना भी बड़ा क्यों न हो या फिल्म कितनी भी बड़ी क्यों न बन रही हो, वर्करों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती.'