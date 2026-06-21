Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /लव एंड वॉर के सेट पर हुआ बड़ा हादसा, 42 साल के टेक्नीशियन की करंट लगने से हुई मौत, संजय लीला भंसाली देंगे मुआवजा

'लव एंड वॉर' के सेट पर हुआ बड़ा हादसा, 42 साल के टेक्नीशियन की करंट लगने से हुई मौत, संजय लीला भंसाली देंगे मुआवजा

संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर टेक्नीशियन चंद्रधारी यादव की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हो गई.ये हादसा 3 दिन पहले हुआ था, जहां फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट शूटिंग कर रही थीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:38 PM IST
'लव एंड वॉर' के सेट पर हुआ बड़ा हादसा, 42 साल के टेक्नीशियन की करंट लगने से हुई मौत, संजय लीला भंसाली देंगे मुआवजा

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चीन ने जारी किया 2500 KM तक मार करने वाली DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज
china news in hindi23 min ago
2
Shiv Sena UBT crisis23 min ago
3
Virat Kohli23 min ago
4
Delhi news30 min ago
5
Latehar News42 min ago