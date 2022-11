Ranbir Kapoor With Baby: हमेशा से ही बेटी चाहते थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के मां बनते ही इस वीडियो से मिला सबूत

Ranbir Kapoor Video: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है. ये दोनों बेबी गर्ल के पेरेंट्स बन गए हैं. इस खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुशी की लहर है तो वहीं कपूर खानदान और भट् परिवार में जश्न का माहौल है. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक विज्ञापन का है. इस विज्ञापन में रणबीर कपूर एक बच्ची के साथ मस्ती से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. कई साल पहले का रणबीर कपूर का ये विज्ञापन एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है और हर कोई इस वीडियो में रणबीर को बतौर पिता देखकर कमेंट कर रहा है.

बिस्किट कंपनी के लिए किया था शूट

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) थ्रोबैक विज्ञापन वीडियो में एक छोटी सी बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं. रणबीर ने ब्लू टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस पहनी है तो वहीं प्यारी सी बच्ची फ्रॉक पहने नजर आ रही हैं. इस वीडियो में रणबीर जिस तरह से बच्ची के साथ मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि रणबीर को बेटियों से कितना लगाव है.

it just got real #RanbirKapoor #AliaBhatt pic.twitter.com/IATPnUYHXR

अनुपमा से ले चुके ट्रेनिंग

इसके अलावा रणबीर कपूर 'शमशेरा' फिल्म के प्रमोशन के दौरान 'रविवार विद स्टार परिवार' शो में आए थे. इस शो में रणबीर अनुपमा से बच्चे को संभालने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए थे. रणबीर ने अनुपमा से बच्चे को बोतल से दूध पिलाने और उसे किस तरह से गोद में उठाना है उसकी ट्रेनिंग लेते दिखे थे.

Bringing this back... because his manifestation worked and he is actually a baby girl's dad

He is gonna be the best dad i know just look at him in this video #RanbirKapoor | #AliaBhatt pic.twitter.com/zFm22JYMee

— pratishtha. (@ranbirsfavchild) November 6, 2022