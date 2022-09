Video: Katrina Kaif के गाने पर मस्त होकर नाचे Ranbir-Alia, ब्रह्मास्त्र से दोनों का वीडियो इंटरनेट पर काट रहा गदर

Chikni Chameli Song in Brahmastra: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म ब्रह्मास्त्र फाइनली आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का दर्शक कई सालों से इंतजार कर रहे थे. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. खैर, इस बीच 'ब्रह्मास्त्र'(Brahmastra) से रणबीर और आलिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के हिट गाने 'चिकनी चमेली' पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

फिल्म से लीक हुआ वीडियो

फिल्म ब्रह्मास्त्र से एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें रणबीर-आलिया कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के हिट गाने 'चिकनी चमेली' (Chikni Chameli) पर मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं. आप भी देखें ब्लैक कपड़ों में आलिया बच्चों के साथ कैटरीना के गाने पर डांस कर रही हैं. वहीं, रणबीर खड़े पहले उन्हें प्यार से निहारते हैं और बाद में वो भी एक्ट्रेस के साथ डांस करने लगते हैं. अब फैंस को दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग काफी पसंद आ रही है.

Chikini chameli

First half complete: movie concept and VFX are top notch, chemistry of #Ralia #RanbirKapoor #Brahmastra #BrahmashtraReview #AliaBhatt pic.twitter.com/su71mMlSWU

— Anshuman (@6Anshu9) September 9, 2022