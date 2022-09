Brahmastra Flop: 'ब्रह्मास्त्र' की वजह से PVR के डूबे 800 करोड़ रुपए? सामने आई फिल्म के फ्लॉप होने की सच्चाई

Brahmastra Hit Or Flop Reality: 9 सितंबर का दिन रणबीर कपूर के फैंस के लिए खुशियां लेकर आया था. पिछले दस साल से बन रही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' आखिरकार रिलीज हो ही गई. देशभर के सिनेमाघरों में हिंदी भाषा समेत तमिल, तेलुगू, मलायम और कन्नड़ भाषा में अलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की बिग बजट को रिलीज किया गया. फिल्म के कलेक्शन की चर्चा हर ओर हो रही है लेकिन सोशल मीडिया पर इस फिल्म के फ्लॉप होने की भी बात कही जा रही है. कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि फिल्म के फ्लॉप होने से पीवीआर (PVR) और बाकी इन्वेस्टर्स को 800 करोड़ तक का भारी नुकसान हुआ है.

फिल्म को लेकर फैल रही खबर

'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) इतनी मेहनत के बाद रिलीज हो चुकी है. अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी ओपनिंग डे से लेकर फिल्म की रिलीज के तीसरी दिन तक 75 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है. हाल में पीवीआर के सीओ कमल ज्ञानचंदानी (Kamal Gianchandani) ने इस बारे में सच्चाई बताई है.

It amazes me, the false and negative info about @BrahmastraFilm on the internet and in the media. Is it a lack of understanding or is it intentionally designed to cast doubts? Just so that we don’t miss crucial FACTS, I can now confirm that @_PVRCinemas did 8.18 cr Net BO (1/4)

— Kamal Gianchandani (@kamalgianc) September 10, 2022