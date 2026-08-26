साउथ से बॉलीवुड तक, डबल रोल का दौर, एक फिल्म में दो किरदारों से छा रहे हैं स्टार्स

साल 2026 में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में स्टार का डबल रोल देखने को मिलेगा. बड़ी फिल्मों में स्टार दोहरे किरदार में नजर आएंगे. रणबीर कपूर अपनी आने वाली 3 फिल्मों में डबल रोल में दिखेंगे. इसके अलावा अरशद वारसी, जूनियर एनटीआर, प्रभास डबल रोल में दिखेंगे.
अरशद वारसी कॉमेडी फिल्म जीवन बीमा योजना में डबल रोल में हैं. फिल्म जीवन बीमा योजना 4 सितंबर 2026 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. फिल्म अभिषेक डोगरा ने डायरेक्टर की है. फिल्म अरशद जीवन और बीमा दो किरदार में नजर आएंगे.
फिल्म देवरा के हिट होने के बाद फिल्म मेकर्स फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म में जूनियर एनटीआर डबल रोल में नजर आएंगे. फिल्म में वह देवरा और वारा के रोल में नजर आएंगे.
कल्कि 2989 AD 2 के सीक्वल में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं. फिल्म में प्रभास का डबल रोल देखने को मिलेगा. फिल्म में वह भैरवा और कर्ण के किरदार में नजर आएंगे. कल्कि 2989 AD फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. फिल्म ने जमकर कमाई की थी.
रणबीर कपूर अपनी आने वाली 3 फिल्मों में डबल रोल में नजर आएंगे. नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रणबीर कपूर दोहरी भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी.
एनिमल पार्ट 2 फिल्म में भी रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आएंगे. फिल्म में वह रणविजय और अजीज का डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे. एनिमल पार्ट 2 की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है. रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद भी हुआ था. लेकिन इसके बाद भी फिल्म ने जमकर कमाई की थी.
ब्रह्मास्त्र फिल्म के पार्ट 2 में भी रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आ सकते हैं. फिल्म साल 2027 में रिलीज हो सकती है. फिल्म में रणबीर कपूर शिवा और देव की भूमिका में नजर आएंगे. ब्रह्मास्त्र का फिल्म का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ था
साल 2026 में कई बड़ी फिल्मों में लीड एक्टर डबल रोल में नजर आएंगे. इन फिल्मों में डबल किरदार देख लगता है कि फिल्मों एक बार फिर से डबल रोल का दौर देखने को मिल रहा है. दर्शकों को लीड स्टार्स का डबल रोल किरदार पसंद आएगा या नहीं इसका तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा. इससे पहले बॉलीवुड में डबल रोल किरदार की फिल्मों को काफी पसंद किया गया है. फिल्मों ने थिएटर में जमकर नोट छापे हैं.