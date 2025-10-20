दिवाली के दिन पैदा हुई थी ये एक्ट्रेस, अपनी प्यारी मुस्कान से जीता करोड़ों दिल, रणबीर-प्रियंका के साथ मारी थी बॉलीवुड में एंट्री

बॉलीवुड में हर त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और अलग ढंग से सेलेब्रिट किया जाता है वहीं दिवाली के लिए तो स्टार्स महिने भर पहले से ही पार्टी और डिजाइनर के स्टोर पर दिखाई देने लगते हैं. वहीं साल के इस दिन कई सुपरहिट फिल्में रिलीज होती हैं और सितारों के घरों में रोशनी और जश्न का माहौल रहता है. लेकिन आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके लिए दिवाली सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि उनके जिंदगी का सबसे खास दिन है. और वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि फिल्म ‘बर्फी’ एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज हैं.

दिवाली के दिन हुई थीं पैदा

दरअसल, इलियाना का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, इसलिए ये त्यौहार उनके लिए हमेशा बाकि सब से ज्यादा खास रहा है. एक्ट्रेस का जन्म 1 नवंबर 1996 को हुआ था. इलियाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी और उनकी पहली फिल्म 'देवदासु' थी, जो एक तेलुगू मूवी थी. इलियाना की डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. साउथ इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने पहले ही हिंदी फिल्म से धमाल मचा दिया. एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरत मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से कम वक्त में अपनी पहचान बना ली.

फिल्म 'बर्फी' से किया था डेब्यू

इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बर्फी' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया था. एक्ट्रेस की फिल्म बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी. इस फिल्म ने इलियाना को हिंदी सिनेमा में एक मजबूत पहचान दिलाने में मदद की थी. वहीं इस फिल्म में उनके साथ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं. जिसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘रूस्तम’ में भी काम किया था.