Advertisement
trendingNow12968634
Hindi Newsबॉलीवुड

दिवाली के दिन पैदा हुई थी ये एक्ट्रेस, अपनी प्यारी मुस्कान से जीता करोड़ों दिल, रणबीर-प्रियंका के साथ मारी थी बॉलीवुड में एंट्री

बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के लिए दिवाली का त्यौहार बाकी सभी लोगों से ज्यादा खास है क्योंकि इस त्यौहार के दिन ही वो पैदा हुई थीं, आइए इस खास मौके पर जानते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली के दिन पैदा हुई थी ये एक्ट्रेस, अपनी प्यारी मुस्कान से जीता करोड़ों दिल, रणबीर-प्रियंका के साथ मारी थी बॉलीवुड में एंट्री

बॉलीवुड में हर त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और अलग ढंग से सेलेब्रिट किया जाता है वहीं दिवाली के लिए तो स्टार्स महिने भर पहले से ही पार्टी और डिजाइनर के स्टोर पर दिखाई देने लगते हैं. वहीं साल के इस दिन कई सुपरहिट फिल्में रिलीज होती हैं और सितारों के घरों में रोशनी और जश्न का माहौल रहता है. लेकिन आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके लिए दिवाली सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि उनके जिंदगी का सबसे खास दिन है. और वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि फिल्म ‘बर्फी’ एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज हैं. 

 

दिवाली के दिन हुई थीं पैदा
दरअसल, इलियाना का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, इसलिए ये त्यौहार उनके लिए हमेशा बाकि सब से ज्यादा खास रहा है. एक्ट्रेस का जन्म 1 नवंबर 1996 को हुआ था. इलियाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी और उनकी पहली फिल्म 'देवदासु' थी, जो एक तेलुगू मूवी थी. इलियाना की डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. साउथ इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने पहले ही हिंदी फिल्म से धमाल मचा दिया. एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरत मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से कम वक्त में अपनी पहचान बना ली.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback
 

 

फिल्म 'बर्फी' से किया था डेब्यू 
इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बर्फी' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया था. एक्ट्रेस की फिल्म बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी. इस फिल्म ने इलियाना को हिंदी सिनेमा में एक मजबूत पहचान दिलाने में मदद की थी. वहीं इस फिल्म में उनके साथ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं. जिसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘रूस्तम’ में भी काम किया था. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

ilena dcruzRanbir KapoorPriyanka Choprafilm barfi

Trending news

Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना