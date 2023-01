Animal First Look: एक्शन फिल्म-इंटेंस लुक है सिर्फ बहाना, Ranbir Kapoor की 'एनिमल' के सहारे बॉलीवुड को है अपनी इज्जत बचाना!

Animal First Poster Release: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Animal Movie) की फिल्म 'एनिमल' का पोस्टर न्यू ईयर (Animal Poster on New Year Eve) पर रिलीज किया गया है. पोस्टर में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Movies) के मुंह में सिगरेट, हाथ में कुल्हाड़ी, दाड़ी-बाल से ढका चेहरा और बाजू से निकलता खून देखकर एक ही बात साफ होती है कि बॉलीवुड रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Bollywood Movies) के सहारे अब अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिशो में लगा है. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Animal Poster) 'एनिमल' के पहले पोस्टर में खूब सीरियस और इंटेंस दिखाई दे रहे हैं...

एनिमल का पहला पोस्टर रिलीज

'एनिमल' फिल्म के पहले पोस्टर में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का एक अलग ही अंदाज देखने क मिला है. पोस्टर में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Upcoming Movie) का साइड फेस दिख रहा है, एक्टर मुंह में सिगरेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. खून से लथपथ रणबीर कपूर के हाथ भी पूरे खून से सने हैं. बीयर्ड लुक में रणबीर कपूर सच में एक्शन फाइटर की तरह दिख रहे हैं. एनिमल का पहला पोस्टर टी सीरीज ने रिलीज करते हुए लिखा, '2023 में तैयार रहें, यह एनिमल का साल है.'

एक्शन फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ करेंगे रोमांस!

बता दें, 'एनिमल' फिल्म में रणबीर कपूर पैन इंडिया एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे. रणबीर कपूर (Animal Release Date) की एक्शन फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं एक तरफ एनिमल का पहला पोस्टर रिलीज होते ही लोगों ने रणबीर कपूर समेत एनिमल टीम को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है. लोग लिखते हैं, ये केजीएफ का रीमेक लग रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, साथ के हीरो की कॉपीबाजी हो रही है.

