वो कौन सी फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर ने 1 ही सीन के लिए दिए 52 रीटेक? की धांसू कमाई, डायरेक्ट बोले- ‘बार-बार शॉट देना...’
वो कौन सी फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर ने 1 ही सीन के लिए दिए 52 रीटेक? की धांसू कमाई, डायरेक्ट बोले- ‘बार-बार शॉट देना...’

Ranbir Kapoor Movie: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, लेकिन क्या आप उनकी उस फिल्म के बारे में जानते हैं, जिसके सिर्फ 1 सीन के लिए उन्होंने 52 रीटेक्स दिए थे. इसका बात का खुलासा खुद उस फिल्म के डायरेक्टर ने किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:18 AM IST
इस फिल्म में रणबीर कपूर ने 1 ही सीन के लिए दिए 52 रीटेक
इस फिल्म में रणबीर कपूर ने 1 ही सीन के लिए दिए 52 रीटेक

Ranbir Kapoor Tu Jhoothi Main Makkar: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जो अगले साल रिलीज होगी, लेकिन यहां हम उसकी 2023 में आई हिट फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' की बात कर रहे हैं, जिसका बोनी कपूर ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में उन्होंने रणबीर कपूर के पिता का किरदार भी निभाया था. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने रणबीर की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि रणबीर बेहद धैर्यवान हैं और कभी भी शूटिंग के दौरान परेशान नहीं होते. 

बोनी ने बताया कि भले ही शूटिंग का शेड्यूल अचानक बदल जाए या लंबा समय लगे, रणबीर हमेशा मुस्कुराते रहते और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं. बोनी कपूर ने बताया कि दिल्ली की गर्मियों में शूटिंग करना आसान नहीं था. इसके बावजूद जब दिन की जगह रात में शूट करने का फैसला लिया गया, रणबीर ने बिना कोई सवाल किए मान लिया. उन्होंने एक सीन के लिए पूरे 52 रीटेक्स दिए, फिर भी उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की. उन्होंने रणबीर के धैर्य और मेहनत खूब तारीफ की. 

रणबीर कपूर का क्रू के लिए सम्मान

बोनी कपूर ने ये भी बताया कि सेट पर रणबीर पूरी टीम को बराबर सम्मान देते हैं. उन्होंने कहा कि एक बार जब बोनी खुद किसी सीन के लिए 13-14 रीटेक्स देने लगे तो वे थोड़े परेशान हो गए. तभी रणबीर ने उन्हें समझाया कि जब तक डायरेक्टर संतुष्ट न हो जाए, एक्टर को बार-बार शॉट देना चाहिए. ये बात सुनकर बोनी कपूर रणबीर की सोच और प्रोफेशनल रवैये से काफी इंप्रेस हुए. कुछ दिन पहले 'एनिमल' फिल्म में रणबीर के साथ काम कर चुके एक्टर सौरभ सचदेवा ने भी उनकी खूबियां गिनाई थीं. 

Baaghi 4 Review: क्या ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘कुली’ के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’? क्या कहते हैं रिव्यू

'एनिमल' के को-एक्टर ने भी की तारीफ 

उन्होंने बताया कि रणबीर बेहद क्यूरियस इंसान हैं, जो हर किसी के बारे में जानना चाहते हैं. सौरभ ने कहा कि रणबीर उनसे उनकी एक्टिंग तकनीक और 'मास्क वर्क' के बारे में बात कर रहे थे और खुद भी इसे सीखने में रुचि दिखा रहे थे. सौरभ ने बताया कि रणबीर का स्वभाव हमेशा सीखने वाला है और यही गुण उन्हें बेहतरीन एक्टर बनाता है. वे सेट पर सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि लोगों से जुड़ते भी हैं. वे अपने साथियों से बातचीत करके नई चीजें समझते हैं. उनकी ये क्यूरियसी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है.

‘लव एंड वॉर’ की तैयारी में रणबीर

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो 'रामायण' के साथ रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग कर रहे हैं, जो अगले साल 26 मार्च को रिलीज होगी. ये फिल्म राज कपूर की क्लासिक संगम से इंस्पायर है. इसमें रणबीर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. कहानी एक इमोशनल लव ट्रायंगल पर आधारित है, जिसमें युद्ध की पृष्ठभूमि पर रिश्तों की गहराई और ड्रामा देखने को मिलेगा. रणबीर और आलिया को ऑनस्क्रीन कपल के तौर पर देखना दर्शकों के लिए खास अनुभव होगा.

