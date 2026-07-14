/रणबीर कपूर ने मुंबई के बाद अब पुणे में खरीदी करोड़ों की जमीन, पहाड़ों के बीच बनाएंगे अपना ड्रीम फार्महाउस?

मुंबई में कपूर खानदान के नए घर ‘कृष्णा राज’ की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि रणबीर कपूर ने एक और बड़ी डील करके सबको चौंका दिया है. खबरों के मुताबिक, रणबीर कपूर ने पुणे के बेहद खूबसूरत इलाके मुल्शी में 16.42 करोड़ रुपये की चार जमीनें अपने नाम कर ली हैं. चारों तरफ पहाड़ों और खूबसूरत झीलों से घिरे इस इलाके में रणबीर के इस कदम के बाद हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोग सोच रहे हैं कि ये उनका अगला आलीशान फार्महाउस होगा या सिर्फ इन्वेस्टमेंट है.
लगभग 10.4 हेक्टेयर में फैली इस जमीन की डील ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या रणबीर कपूर यहां नेचर की गोद में अपना कोई ड्रीम होम बनाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने फ्यूचर के मुनाफे को ध्यान में रखकर यह बड़ा दांव खेला है. देखा जाए तो रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं, जिनके पास मुंबई और उसके आसपास सबसे महंगे और आलीशान घरों का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है.
रणबीर कपूर के पास मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में पहले से ही एक बहुत ही आलीशान बंगला है. ये प्रॉपर्टी उन्हें अपने पिता ऋषि कपूर और मां नीतू कपूर से विरासत में मिली थी. बाद में रणबीर ने इस बंगले को नए सिरे से बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करवाया और इसे अपनी दादी के नाम पर ‘कृष्णा राज’ नाम दिया. फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ अब रणबीर रियल एस्टेट मार्केट में भी लगातार बड़े और समझदारी भरे फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए हैरानी की बात है.
रियल एस्टेट का डेटा देखने वाली कंपनी क्रेड मैट्रिक्स के कागजातों के मुताबिक, रणबीर कपूर ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में आने वाले मुल्शी तालुका में एक साथ जुड़ी हुई चार जमीनें खरीदी हैं. ये पूरी डील इसी साल 30 अप्रैल 2026 को सरकारी दफ्तर में रजिस्टर हुई थी. इस करोड़ों की जमीन को अपने नाम कराने के लिए रणबीर ने सरकार को पूरे 82.13 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी टैक्स के तौर पर चुकाई है, जो इस डील के जेस्चर को साफ दिखाती है. इतना ही नहीं, ये जमीन भी काफी खास है.
रणबीर कपूर ने जो जमीन खरीदी है, वो करीब 1,04,000 वर्ग मीटर यानी 10.4 हेक्टेयर के बड़े हिस्से में फैली है. एक्टर ने इस कीमती प्रॉपर्टी को अरुण श्रीराम लूथरा, नवीन श्रीराम लूथरा और माला उमेश मेहता नाम के मालिकों से खरीदा है. वैसे भी पुणे का मुल्शी इलाका पिछले कुछ सालों में अमीर लोगों और बड़े बिजनेसमैन के लिए पहली पसंद बन चुका है. शहर से नजदीक होने और अच्छी सड़कों की वजह से लोग यहां वीकेंड बिताने के लिए जमीनें खरीद रहे हैं.
नेचर की खूबसूरती और शांत माहौल के चलते मुल्शी में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं. रणबीर के इस इन्वेस्टमेंट के बाद उम्मीद है कि इस इलाके की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी. बता दें कि रणबीर के साथ-साथ उनकी पत्नी आलिया भट्ट के नाम पर भी मुंबई में कई कीमती संपत्तियां मौजूद हैं. इस नई और बड़ी डील के सामने आने के बाद अब रणबीर कपूर का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत और बड़ा हो गया है.