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रणबीर कपूर ने मुंबई के बाद अब पुणे में खरीदी करोड़ों की जमीन, पहाड़ों के बीच बनाएंगे अपना ड्रीम फार्महाउस?

Ranbir Kapoor Buys 4 Land Parcels In Pune: मुंबई में ‘कृष्णा राज’ बंगले की सुर्खियों के बीच अब रणबीर कपूर ने पुणे के मुल्शी में 16.42 करोड़ रुपये की चार बड़ी जमीनें खरीदी हैं. पहाड़ों और झीलों से घिरे इस इलाके में हुए इस बड़े इन्वेस्टमेंट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:36 AM IST
रणबीर कपूर ने मुंबई के बाद अब पुणे में खरीदी करोड़ों की जमीन, पहाड़ों के बीच बनाएंगे अपना ड्रीम फार्महाउस?
Image Credit: Ranbir Kapoor Buys 4 Land Parcels In PuneSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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