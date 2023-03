Urfi Javed के कटे-फटे कपड़ों से Ranbir Kapoor ने एक्ट्रेस को मिनटों में पहचाना, बोल्ड हसीना के फैशन पर कर डाला ऐसा कमेंट!

Ranbir Kapoor comment on Urfi Javed Fashion: रणबीर कपूर पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म, 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhoothi Main Makkaar) फिल्म के प्रमोशन्स में व्यस्त थे जिसके लिए एक्टर ने काफी मीडिया इंटरैक्शन भी किया है. फिल्म प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू रणबीर ने अपनी बहन, एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के साथ भी किया. दरअसल करीना के रेडियो शो 'व्हॉट वुमन वॉन्ट' (What Women Want) का नया सीजन शुरू हुआ है और उसके पहले गेस्ट रणबीर कपूर हैं. रणबीर का यह इंटरव्यू कुछ समय पहले ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया है जिसमें एक्टर ने उर्फी जावेद के फैशन पर अपना व्यूपॉइंट दिया है...

Urfi को Ranbir ने कटे-फटे कपड़ों से मिनटों में पहचाना रणबीर कपूर ने करीना के साथ जो इंटरव्यू किया है, उसमें एक गेम सेगमेंट था जिसमें करीना ने एक्टर को कुछ फोटोज दिखाईं जिनपर एक्टर ने 'गुड टेस्ट' या 'बैड टेस्ट' कमेंट किया. इन तमाम फोटोज में एक कटआउट ऐसा भी था जिसमें चेहरा नहीं सिर्फ हसीना का आउटफिट नजर आ रहा था. रणबीर ने इस कटे-फटे आउटफिट से मिनटों में पहचान लिया कि ये उर्फी जावेद (Urfi Javed) हैं. बोल्ड हसीना के फैशन पर कर डाला ऐसा कमेंट! उर्फी जावेद के फैशन सेंस पर एक्टर ने जो टिप्पणी की है, उसे सुनकर शायद उर्फी को अच्छा नहीं लगेगा! उर्फी के कपड़ों की फोटो देखकर जब वो गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि फोटो में कौन हैं तो करीना ने रणबीर से सिर्फ इतना कहा- तुम जानते हो इसे! उर्फी के फैशन पर रणबीर बोले- मैं इस तरह के फैशन का फैन नहीं हूं, मुझे ये सब नहीं समझ आता है! मेरे लिए उर्फी का फैशन बैड टैस्ट है. रणबीर कपूर ने इस इंटरव्यू में अपनी बेटी राहा कपूर की नो फोटो पॉलिसी (Raha Kapootr No Photo Policy) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ अपने शादीशुदा जीवन के बारे में भी बात की है.