Ranbir Kapoor Controversy: पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं रणबीर? अपने ही 'कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब पर एक्टर ने दी सफाई, कही ये बात

Ranbir Kapoor wants to work in Pakistani Films: रणबीर कपूर एक बेहतरीन एक्टर हैं और अपने काम को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. रणबीर एक्टिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन एक और चीज जिसके लिए वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वो है उनकी पर्सनल लाइफ और मीडिया अपियरेंसेज. रणबीर कई बार इन वजहों से मुसीबत में पड़ जाते हैं और उनके नाम के साथ एक नई कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ जाती है. रणबीर ने कुछ समय पहले, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, कि वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं! उनके इस स्टेटमेंट ने काफी हंगामा मचाया था जिसको अब, एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म की एक प्रेस मीट में क्लैरिफाइ किया है. आइए शुरुआत से जानते हैं कि ये मामला कहां और कैसे शुरू हुआ और रणबीर का इसपर पहले क्या कहना था और वो अब इस बारे में क्या कह रहे हैं...

पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं Ranbir? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले, रणबीर कपूर को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Red Sea International Film Festival) में देखा गया था जहां उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्ममेकर्स से इंटरैक्ट किया था. इस फेस्टिवल में उनसे कुछ पाकिस्तानी फिल्ममेकर्स ने पूछा था कि अगर कहानी अच्छी हुई तो क्या वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? इसपर रणबीर ने कहा था- क्यों नहीं सर! मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों के लिए कोई सीमाएं नहीं होती हैं. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए बहुत-बहुत बधाई, फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी हिट रही है. मैं जरूर पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना चाहूंगा. अपने विवादित बयान पर एक्टर ने अब दी सफाई आपको बता दें कि इस स्टेटमेंट से भारत में काफी हंगामा मचा था और अब, रणबीर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhoothi Main Makkaar) की प्रेस मीट में इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन दिया था. रणबीर ने कहा- उस फिल्म फेस्टिवल में कई सारे पाकिस्तानी फिल्ममेकर्स थे और मैं बस कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता था. मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा विवाद है लेकिन मेरे लिए एक फिल्म बस एक फिल्म है. मैंने फवाद खान के साथ 'ए दिल है मुश्किल' में काम किया है, मैं पाकिस्तान के कई कलाकारों को जानता हूं; राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम कमाल के सिंगर्स हैं जिन्होंने हिन्दी सिनेमा में योगदान दिया है. इसलिए मेरे हिसाब से सिनेमा, बस सिनेमा है और वो कभी किसी सीमा या सरहद को नहीं देखती.