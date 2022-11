Ranbir Alia Baby: पहली बार बेटी को गोद में लेकर रणबीर कपूर की हो गई थी ऐसी हालत, देखकर रो पड़े थे सभी

Ranbir Kapoor Reaction After Seeing His Baby: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है. आलिया ने 6 नवंबर को बेटी को जन्म दिया जिसके बाद हर तरफ खुशियों का माहौल है. लेकिन फैंस इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि जब रणबीर ने बेबी को पहली बार देखा तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया. इस बात का खुलासा हो गया है. करीबी सूत्र ने बताया कि रणबीर ने पहली बार जब बेबी को हाथ में लिया तो किस तरह से रिएक्ट किया. सूत्र ने बताया कि बेबी को हाथ में लेकर रणबीर इतने ज्यादा भावुक हो गए थे कि रो पड़े थे.

बेटी को देख रो पड़े थे रणबीर कपूर

करीबी सूत्र ने बताया कि रणबीर (Ranbir Kapoor) ने 'जब पहली बार अपनी बेटी को देखा तो रणबीर का रिएक्शन देखकर सब हैरान रह गए. रणबीर को इतना खुश कभी नहीं देखा था. आमतौर पर रणबीर शांत रहते हैं. लेकिन बेबी को देखने की एक्साइटमेंट, खुशी और अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाए. जब बेटी को रणबीर ने पहली बार गोद में उठाया तो रो पड़े थे. रणबीर को इस तरह से देख वहां मौजूद लोग इमोशनल हो गए थे और सभी लोग रोने लगे थे.'

नीतू सिंह ने दिया आलिया का हेल्थ अपडेट

जहां एक ओर रणबीर कपूर बेटी को पहली बार गोद में लेकर इमोशनल हो गए थे तो वहीं दादी नीतू सिंह के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी. पैपराजी से बात करते हुए नीतू सिंह ने उनके सभी सवालों को जवाब दिया. नीतू सिंह ने कहा- 'आलिया एकदम ठीक है. जब पैपराजी ने पूछा कि बिटिया किसके ऊपर गई है तो जवाब में नीतू ने कहा- 'अभी तो वो बहुत छोटी है आज ही हुई है ना.'

14 अप्रैल को हुई थी शादी

आपको बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी 14 अप्रैल को हुई थी. शादी के 2 महीने बाद ही आलिया ने प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया था. प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद से ही आलिया लगातार वर्क कमिटमेंट को पूरा करने में जुट गईं.

