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रामायण होगी राहा की पहली फिल्म, बेटी संग थिएटर में मूवी देखने के लिए बेताब हैं रणबीर कपूर

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म रामायण को लेकर रणबीर कपूर ने बताया है कि बेटी राहा की यह पहली बड़े पर्दे की फिल्म होगी. वह राहा को फिल्म दिखाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:50 PM IST
रामायण होगी राहा की पहली फिल्म, बेटी संग थिएटर में मूवी देखने के लिए बेताब हैं रणबीर कपूर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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