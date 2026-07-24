रामायण होगी राहा की पहली फिल्म, बेटी संग थिएटर में मूवी देखने के लिए बेताब हैं रणबीर कपूर

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. फिल्म रामायण में रणबीर कपूर श्रीराम, सई पल्लवी मां सीता के किरदार में नजर आएंगी. मेगा बजट में बनी इस फिल्म के हर छोटे-बड़े अपडेट चर्चा में हैं. रणबीर कपूर अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में इवेंट में बताया है कि वह बेटी राहा को फिल्म दिखाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को लॉन्च होना था लेकिन अब ट्रेलर को ग्लोबल लेवल पर नई डेट के साथ रिलीज किया जाएगा. अमेरिका में कॉमिक कॉन इंवेट में रणबीर ने फिल्म को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि वह बेटी राहा कपूर को फिल्म दिखाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
रणबीर कपूर ने बोला कि फिल्म रामायण को लेकर इंतजार है कि यह फिल्म उनकी बेटी राहा भी देखें. बड़े पर्दे पर राहा की पहली फिल्म होगी. दरअसल इंवेट में रणबीर कपूर ने बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में सिखाने लिए फिल्म दिखाने जाने के बारे में पूछा गया था. इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि फैन की तरह उत्साहित हैं. मैं अपनी बेटी को ये फिल्म दिखाने के लिए बेहद उत्साहित हूं. यह बड़े पर्दे की पहली फिल्म होगी.
इवेंट में रणबीर कपूर ने यश की तारीफ की है. उन्होंने बोला है कि मैं यश को बहुत ही कम समय से जानता हूं. मैं उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूं. रावण के रोल के लिए ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसका स्टारडम बेहद खास हो. इसके अलावा दमदार पर्सनैलिटी होनी चाहिए. यश इन सभी मामलों में सबसे आगे हैं.
एक्टर यश ने भगवान राम के किरादर पर रणबीर कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. उन्होंने बोला कि रणबीर कपूर ने इस किरदार को निभाने के लिए काफी मेहनत की है. श्री राम का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है. रणबीर कपूर ने जिस तरह से इसे निभाया है वो बेहद शानदार है. उन्होंने अपने किरदार को लेकर बहुत मेहनत की है.
फिल्म में साई पल्लवी मां सीता की रोल में नजर आएंगी. यश रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. सनी देओल हनुमान के रोल में दिखाई देंगे. रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और ए.आर रहमान ने बनाया है.