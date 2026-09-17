'रामायण' में राम बने रणबीर कपूर ने प्रसाद लेने से किया मना, पुराने Video पर यूजर्स बोले- ऐसे निभाएंगे श्रीराम का रोल?

नितेश तिवारी की अपकमिंग मेगा बजट फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रोल में नजर आने वाले हैं. लेकिन इसी बीच रणबीर कपूर एक नए विवाद में फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका साल 2023 का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह गणपति बप्पा का प्रसाद यानी मोदक खाने से साफ इनकार करते हुए दिख रहे हैं. बस फिर क्या था, एक्टर का यह रवैया देखकर लोग भड़क गए और उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया.
दरअसल पूरा मामला यह है कि रणबीर कपूर मुंबई में गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे. दर्शन पूरा करने के बाद रणबीर वहां मौजूद पैपराजी और मीडिया वालों को खुद अपने हाथों से मोदक बांट रहे थे. इसी बीच एक बुजुर्ग शख्स ने बड़े प्यार से रणबीर कपूर की तरफ मोदक बढ़ाते हुए उन्हें भी प्रसाद खाने के लिए कहा. लेकिन रणबीर कपूर ने हाथ जोड़ते हुए तुरंत मना कर दिया और कहा कि वे अभी सख्त डाइट पर हैं, इसलिए वो इसे नहीं खा सकते. उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी को मिठाई दिया और कहा कि मैं तो डाइट पर हूं, तुम लोग खा लो.
देखें साल 2023 का वीडियो-
भले ही यह पुराना वीडियो है लेकिन रणबीर कपूर की यह बात इंटरनेट यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई. डाइट के नाम पर बप्पा के प्रसाद को ना कहना लोगों को नागवार गुजरा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि डाइट अपनी जगह है लेकिन प्रसाद के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा खाने से किसी की सेहत नहीं बिगड़ जाती. वहीं एक अन्य यूजर ने काफी तीखा कमेंट करते हुए लिखा कि अगर प्रसाद की जगह कुछ और होता तो शायद तुरंत खा लेते. कई लोग तो इस बात पर सवाल उठाने लगे कि जो इंसान बप्पा के प्रसाद का सम्मान नहीं कर सकता, वो भगवान राम के रोल के साथ न्याय कैसे करेगा.
इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सच यह भी है कि जिस वीडियो को लेकर रणबीर कपूर को इतना ट्रोल किया जा रहा है, वह असल में अभी का नहीं है. यह क्लिप साल 2023 के गणेश उत्सव के दौरान का है. किसी ने इस पुराने वीडियो को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा. भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन रामायण फिल्म में राम बनने की वजह से लोग अब रणबीर के हर एक रिएक्शन पर पैनी नजर रख रहे हैं.
आपको बता दें कि रणबीर कपूर इस समय अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' की तैयारियों में बिजी हैं. इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं और इसे दो बड़े पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी, जबकि केजीएफ फेम यश इसमें रावण का दमदार कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इसके अलावा सनी देओल हनुमान जी और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे.
नितेश तिवारी की यह फिल्म स्टार्स से भरी हुई है. फिल्म में दशरथ के रोल में अरुण गोविल, कैकेयी के रोल में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह और मंदोदरी के रोल में काजल अग्रवाल दिखाई देने वाली हैं. इसके अलावा मंथरा का रोल शीबा चड्ढा निभा रही हैं. इस बड़े प्रोजेक्ट के अलावा रणबीर कपूर आने वाले समय में 'एनिमल पार्क' और संजय लीला भंसाली की मल्टीस्टारर फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरते नजर आएंगे.