रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज डेट का हो गया खुलासा? इस बड़ी फिल्म से होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की रिलीज डेट लीक हो गई है. माइथोलॉकिल मूवी को लेकर पिछले काफी समय से बाजार काफी गर्म है. डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.
रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण फिल्म का बजट लगभग 4000 हजार करोड़ है. फिल्म का बजट ही चर्चा में बना हुआ है. वहीं बड़े बजट में बनी फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है. बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने से मेकर्स को नुकसान हो सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म रामायण पार्ट 1 दीवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इसी हफ्ते हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो भी रिलीज होगी. फिल्म गॉडजिला माइनस 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. अगर दोनों फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होती है तो रणबीर कपूर की फिल्म की कमाई पर इसका असर पड़ सकता है.
फिल्म गॉडजिला इंग्लिश की बड़ी फ्रेंचाइजी की सफल फिल्म है. साल 2023 में गॉडजिला माइनस वन ने ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया था. ऐसे में फिल्म गॉडजिला और रामायण की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होती है तो रामायण फिल्म पर असर पड़ सकता है.
Watched the #Ramayana trailer in 3D at Bharat Mandapam, Delhi, a couple of days ago. The trailer will be released to the public on 24 July.
The casting is spot on, and the colour palette and overall visual identity feel authentically Indian. Artificial-looking and overly…
— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) July 20, 2026
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को रिलीज होगा. फैंस को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, साई पल्लवी, लारा दत्ता और अरुण गोविल जैसे स्टार्स नजर आएंगे.