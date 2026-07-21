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रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज डेट का हो गया खुलासा? इस बड़ी फिल्म से होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. रणबीर कपूर की फिल्म दीवाली के मौके पर 8 नवंबर को रिलीज हो रही है. इसके अलावा फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्म से टक्कर हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jul 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:11 PM IST
रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज डेट का हो गया खुलासा? इस बड़ी फिल्म से होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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