भारत में नहीं US में सबसे पहले लॉन्च होगा 'रामायण' का ट्रेलर, अमेरिका पहुंचे रणबीर कपूर और यश

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है. रणबीर कपूर की फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 24 जुलाई को ग्लोबल लेवल पर रिलीज होगा. मेकर्स इससे पहले अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में लॉन्च होगा. इस वजह से रणबीर कपूर और यश मुंबई एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना होते हुए स्पॉट हुए.
रिपोर्ट्स के अनुसार सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में रामायण का स्पेशल पैन 23 जुलाई को दोपहर के समय लगभग 3.15 बजे 4,800 सीटों वाले बॉलरूम में लॉन्च होगा. इस लॉन्चिंग में रणबीर कपूर, यश, नितेश तिवारी और फिल्म निर्माता नामित मल्होत्रा शामिल होंगे.
इस प्रेजेंटेशन के दौरान मेकर्स फिल्म के विजन, इसे बनाने, किरदार की तैयारी और प्राचीन भारतीय महाकाव्य को वर्ल्ड लेवल पर दर्शकों के सामने लेकर आएंगे. इसके अलावा अपने एक्सीपिरयंस पर भी खुलकर बात करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार कॉमिक-कॉन के इस पैनल में दर्शकों को फिल्म की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई जाएगी. जिसके बाद ट्रेलर का ग्रैंड प्रीमियर होगा.
कॉमिन-कॉन के शेड्यूल के मुताबिक सैन डिएगो भारतीय समय के अनुसार 24 जुलाई सुबह 3.15 से 4.15 के बीच में होगा. ऐसे में कॉमिक कॉन में सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा. भारतीय दर्शक को ट्रेलर देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सिनेमाघरों में रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को सुबह 10 बजे रिलीज होगा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर सुबह 8 बजे रिलीज होगा. फिल्म मेकर्स ने अभी तक ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान किया है. अभी तक टाइमिंग को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी है.
फिल्म रामायण का पहला पार्ट दीवाली के मौके पर रिलीज होगी. रामायण फिल्म में अब तक बड़ी और धमाकेदार कास्ट देखने को मिलेगी. रणबीर कपूर श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं साई पल्लवी मां सीता के किरदार में दिखेंगी. साउथ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे.
कॉमिक-कॉन में रामायण का ट्रेलर इंग्लिश डब में रिलीज किया जाएगा. ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने फिल्म में एडवांस्ड AI असिस्टेड लिप-सिंक तकनीत का यूज किया है. फिल्म के इंग्लिश डब के साथ स्टार्स के होठों की मूवमेंट पर खास ध्यान दिखा गया है. फिल्म को ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दिलाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है.