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भारत में नहीं US में सबसे पहले लॉन्च होगा 'रामायण' का ट्रेलर, अमेरिका पहुंचे रणबीर कपूर और यश

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म का ट्रेलर अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च किया जाएगा. ट्रेलर के ग्रैंड प्रीमियर के लिए रणबीर कपूर और यश अमेरिका रवाना हो चुके हैं. इंडिय में फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:12 AM IST
भारत में नहीं US में सबसे पहले लॉन्च होगा 'रामायण' का ट्रेलर, अमेरिका पहुंचे रणबीर कपूर और यश

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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