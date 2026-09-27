‘बहुत बोल रहा है तू...’, अचानक फोटोग्राफर पर क्यों भड़के रणबीर कपूर? आलिया भट्ट-विक्की कौशल के साथ दे रहे थे पोज

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के लिए आने वाले महीने बहुत खास होने जा रहे हैं. एक तरफ वे नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ में भगवान राम के रोल में पर्दे पर उतरने वाले हैं, जो नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं, इसके बाद उनकी अगली बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ होगी, जिसे मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म की रिलीज डेट 21 जनवरी 2027 तय की गई है. फिलहाल इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और काम पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर चल रहा है.
इसी बीच ‘लव एंड वॉर’ की टीम का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. 26 सितंबर को मुंबई में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक साथ नजर आए. चारों ने साथ में कई तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन तभी एक कैमरामैन की हरकत से रणबीर का मूड अचानक बिगड़ गया. वो कैमरामैन लगातार चिल्लाकर उन्हें बाकी स्टार्स के साथ पोज देने के लिए कह रहा था. जाते समय रणबीर ने गुस्से में उससे कहा, ‘बहुत बोल रहा है तू’. इसके बाद वे आलिया को भीड़ से बचाते हुए कार तक ले गए.
संजय लीला भंसाली अपनी इस फिल्म को अपने जाने-पहचाने ग्रैंड और ड्रामेटिक अंदाज में तैयार कर रहे हैं. ये एक पीरियड रोमांटिक वॉर ड्रामा है, जिसमें प्यार की मिठास के साथ-साथ जंग की कड़वाहट भी दिखाई जाएगी. मेकर्स ने अभी तक पूरी कहानी को राज बनाकर रखा है, मगर हाल ही में सामने आए तीनों सितारों के अलग-अलग लुक्स ने लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. हर कोई ये जानने को बेताब है कि पर्दे पर इन तीनों किरदारों का सफर आखिर किस मोड़ से गुजरेगा. कहानी को लेकर हर दिन नए-नए कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए फैंस बेताब हैं.
सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस फिल्म की कहानी दो भारतीय एयरफोर्स ऑफिसर्स और एक लड़की के इर्द-गिर्द बुनी गई है. यानी ये एक यूनिक लव ट्रायंगल होगा, जिसमें रिश्तों के साथ देशभक्ति और फर्ज का इम्तिहान भी देखने को मिलेगा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रणबीर और विक्की दोनों इसमें एयरफोर्स ऑफिसर्स के रोल में हैं, जिनकी जिंदगी आलिया के किरदार से जुड़ जाती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी इस बात पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. पहले ये फिल्म 2025, फिर 2026 में आने वाली थी, पर अब 2027 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी.
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. इससे पहले दर्शकों ने इनकी जोड़ियां अलग-अलग फिल्मों में देखी हैं और खूब पसंद भी की हैं. रणबीर और आलिया 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन शिवा’ में साथ नजर आए थे. वहीं, रणबीर और विक्की ने 2018 की सुपरहिट ‘संजू’ में शानदार काम किया था. इसके अलावा आलिया और विक्की की जोड़ी भी 2018 में मेघना गुलजार की फिल्म ‘राजी’ में खूब सराही गई थी. अब ये तिकड़ी पहली बार एक फ्रेम में धमाका करने के लिए तैयार है.
‘लव एंड वॉर’ सिर्फ तीनों एक्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए भी बेहद खास रीयूनियन है. रणबीर कपूर ने 2007 में भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और अब करीब दो दशक बाद दोनों दोबारा साथ काम कर रहे हैं. वहीं आलिया भट्ट ने भंसाली के साथ ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (2022) में कमाल का काम किया था, जबकि विक्की कौशल पहली बार उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं. सितंबर 2026 में शूटिंग पूरी होने के बाद अब फैंस को इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए 21 जनवरी 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा.