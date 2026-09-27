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‘बहुत बोल रहा है तू...’, अचानक फोटोग्राफर पर क्यों भड़के रणबीर कपूर? आलिया भट्ट-विक्की कौशल के साथ दे रहे थे पोज

Ranbir Kapoor Viral Video: रणबीर कपूर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो लोगों को खूब ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में वे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की टीम के साथ फोटो क्लिक करवाते नजर आ रहे हैं. इसी बीच अचानक एक फोटोग्राफर पर उनका गुस्सा भड़का उठता है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 27, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:46 AM IST
‘बहुत बोल रहा है तू...’, अचानक फोटोग्राफर पर क्यों भड़के रणबीर कपूर? आलिया भट्ट-विक्की कौशल के साथ दे रहे थे पोज
Image Credit: अचानक पैपराजी पर भड़के रणबीर कपूर (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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