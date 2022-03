पैपराजी की डिमांड पर रणबीर कपूर ने दिया ऐसा जवाब, आलिया भट्ट की भी छूटी हंसी

नई दिल्ली: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जाता है. दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. रणबीर और आलिया ने कभी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया है. पब्लिक प्लेस हो या फिर सोशल मीडिया हर जगह दोनों की बॉन्डिंग साफ नजर आती हैं. हाल ही में रणबीर और आलिया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो में आलिया (Alia Bhatt) और रणबीर (Ranbir Kapoor) एक जैसी व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने हुए नजर आए. दोनों को साथ में देखते ही पैपराजी ने उनकी फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया. इस दौरान रणबीर ने फोटोग्राफर्स से कुछ ऐसा कहा जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

Paparazzi: ek second ruk jao na

Ranbir: Slow Slow Chalte hai... Chalte weh picture aur better lagta hai na

I live for his interactions with paps #RanbirKapoor #AliaBhatt #Brahmastra pic.twitter.com/skNa7VT6JB

— Ayaan (@seeuatthemovie) March 21, 2022