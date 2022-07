Karan Johar अगर मान लेते Ranbir Kapoor की ये शर्त तो Koffee With Karan में आने के लिए राजी हो जाते रॉकस्टार

Ranbir Kapoor not appear on Karan's show Here's why: करण जौहर (Karan Johar) अपने पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) के 7वें सीजन के साथ वापस आ रहे हैं. ये शो कल से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी पल्स हॉटस्टार पर शुरू होने वाला है. वहीं, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने 'कॉफी विद करण' में आने से इंकार कर दिया है. दरअसल, रणबीर कपूर 'कॉफी विद करण' के 5वें सीजन के चौथे एपिसोड में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ नजर आए थे. खैर, अब खुद करण जौहर ने खुलासा किया है कि रणबीर की एक शर्त थी जिसे पूरी करने के बाद वो शो में आने के लिए राजी हो सकते थे.

करण ने की रणबीर के बारे में बात

सातवें सीजन में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के न आने के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा- 'वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. अगर मैं कुछ कहूं तो सही नहीं होगा. वो मुझे चिढ़ाता है, वो कहता है 'तुम मुझे पेमेंट करो, फिर मैं आऊंगा'. करण ने आगे कहा- 'मैंने कहा 'मैं आपको फीस क्यों दूं? मैं आपको पेमेंट नहीं दे रहा हूं'. मैं आपको उन फिल्मों के लिए पूरी फीस दे रहा हूं जो आप कर रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि वो करीबी दोस्त हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए. हां, अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए'

रणवीर से साथ आए थे रणबीर

करण जौहर रणबीर और आलिया की मचअवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के को-प्रोड्यूसर हैं. ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं, 'कॉफी विद करण' के 5वें सीजन में जब रणबीर कपूर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि 'सिंगल होना बोरिंग है. अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आपको नासा में काम करना चाहिए'. इसके अलावा नए सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दिखाई देंगे. प्रोमो में आलिया को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए देखा गया है, जिसमें आलिया कहती है कि वो सुहागरात के लिए बहुत थक गई थीं. आपको बता दें कि आलिया और रणबीर इसी साल अप्रैल में शादी के बंधन में बंधे थे. हाल ही में आलिया ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करके हर किसी को हैरान कर दिया था.

