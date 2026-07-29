क्यों रणबीर कपूर के फोन का वॉलपेपर हो रहा वायरल? लगाई पापा ऋषि कपूर की वो पुरानी PHOTO; जिसने जीत लिया सबका दिल

दिवंगत अभिनता ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं. हाल ही में ‘रामायण’ की शूटिंग और प्रमोशन निपटाने के बाद वे मुंबई में एक नए लुक में दिखाई दिए. इस बार उनके चेहरे पर मूंछे नजर आ रही हैं. इस नए लुक को देखकर उनके फैंस कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने अब अपनी अगली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ पर काम शुरू कर दिया है. इससे पहले ‘रामायण’ में भगवान राम के किरदार के लिए वे लंबे समय तक क्लीन शेव लुक में ही नजर आ रहे थे.
हाल ही में जब रणबीर कपूर कॉमिक-कॉन में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए अमेरिका जा रहे थे, तब वे क्लीन शेव के साथ मूंछों में नजर आए. इस दौरान एयरपोर्ट पर एक खास बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. उनके फोन के वॉलपेपर पर दिवंगत एक्टर और उनके पिता ऋषि कपूर की फोटो लगी थी. इस फोटो में ऋषि कपूर हाथ में ग्लास लिए मुस्कुराते दिख रहे हैं. उनके फोन का वॉलपेपर देखकर उनका फैंस काफी इमोशनल हो गए. ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ था, लेकिन रणबीर अक्सर उन्हें याद करते रहते हैं.
ranbir keeping the exact picture rishi sir posted while praising his work as his wallpaper is just so precious
and yeah im crying pic.twitter.com/HU477pfsqS
— rambir era (@premkinaiyyaaa) July 28, 2026
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं. इस बड़ी फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. मेकर्स इसे दिवाली 2026 पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, डायरेक्ट नितेश तिवारी ने बताया कि दूसरे पार्ट का काम अभी बाकी है, जिसमें राम और रावण के बीच का युद्ध वाला सीन शूट किया जाएगा. फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
इसके अलावा रणबीर कपूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी दिखाई देंगे. ये एक बहुत ही बड़े बजट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. कई बार देरी होने के बाद अब खबर आई है कि ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये आलिया के साथ उनकी दूसरी और विक्की के साथ पहली फिल्म होगी. रणबीर इस समय एक साथ कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को संभाल रहे हैं, जिससे उनके फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंच बनी हुई है.
फिल्मों की इस भागदौड़ के बीच उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, इस फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4.15 बजे इसे रिलीज किया जाएगा. फैंस लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. रणबीर कपूर का ये बदला हुआ लुक और काम के लिए उनका डेडिकेशन साफ दिखाता है कि वे अपनी फिल्मों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनकी आने वाली फिल्मों के अपडेट्स शेयर कर रहे हैं. साथ ही उनके बदले हुए लुक को पसंद कर रहे हैं.
रणबीर कपूर का ये नया लुक और दिवंगत पिता ऋषि कपूर के लिए उनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वे हर फिल्म के साथ अपने अभिनय को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं. उनके फैंस को उम्मीद है कि ‘रामायण’ और ‘लव एंड वॉर’ दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगी. फिलहाल रणबीर अपने काम में पूरी तरह से लीन हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. आने वाले समय में उनकी फिल्में दर्शकों के दिल पर राज करने वाली हैं. अब देखना ये है कि वो कितना कमा पाती हैं.