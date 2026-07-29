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क्यों रणबीर कपूर के फोन का वॉलपेपर हो रहा वायरल? लगाई पापा ऋषि कपूर की वो पुरानी PHOTO; जिसने जीत लिया सबका दिल

Ranbir Kapoor Phone Wallpaper: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों और नए लुक को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. ‘रामायण’ की शूटिंग के बाद अब वे ‘लव एंड वॉर’ के लिए तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिका जाते वक्त उनके फोन के वॉलपेपर पर पिता ऋषि कपूर की फोटो देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST
क्यों रणबीर कपूर के फोन का वॉलपेपर हो रहा वायरल? लगाई पापा ऋषि कपूर की वो पुरानी PHOTO; जिसने जीत लिया सबका दिल
Image Credit: Ranbir Kapoor Phone Wallpaper

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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