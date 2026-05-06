बहन रिद्धिमा कपूर की पहली फिल्म की स्क्रीनिंग पर रणबीर कपूर ने खोया आपा! वायरल VIDEO देख फैंस बोले- ‘थोड़ा रिलैक्स रहना सीखो...’

Ranbir Kapoor Viral Video: 5 मई को इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बहन रिद्धिमा की डेब्यू फिल्म ‘दादी की शादी’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे. इस फिल्म में उनकी मां नीतू कपूर, कपिल शर्मा और सादिया खतीब भी नजर आएगे. इस फिल्म से कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी 45 की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रही हैं. परिवार का सपोर्ट दिखाने के लिए दोनों साथ पहुंचे थे और मीडिया का ध्यान भी खूब खींचा.

हालांकि, इसी कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. दरअसल, जैसे ही रणबीर और आलिया वहां पहुंचे, बाहर मौजूद पपराजी ने उन्हें घेर लिया. फोटो लेने की होड़ में भीड़ काफी बढ़ गई और स्थिति थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो गई. इसी दौरान रणबीर का मूड थोड़ा खराब होता नजर आया. उन्होंने पपराजी को पीछे हटने के लिए कहा और स्थिति को संभालने की कोशिश की. उनको देखकर कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे वे गुस्से में हैं.

वीडियो में थोड़ा हाइपर दिखे रणबीर

उन्होंने कहा, ‘आप लोगों को अच्छा फोटो चाहिए… चलो’ और फिर उन्हें थोड़ा दूरी बनाने के लिए इशारा किया. इस मौके पर रणबीर कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने पोलो टी-शर्ट के साथ ढीली ट्राउजर पहनी थी. वहीं, आलिया पूरी तरह ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने स्ट्रक्चर्ड शर्ट और वाइड लेग पैंट्स पहनी थीं. इसके साथ छोटे हूप इयररिंग्स और ब्लैक शोल्डर बैग उनके लुक को पूरा कर रहे थे. दोनों ही काफी सिंपल और स्टाइलिश नजर आ रहे थे और कैमरों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे.

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वीडियो पर तरह-तरह के आ रहे कमेंट्स

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पपराजी को सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए और बिना दूरी बनाए फोटो नहीं लेनी चाहिए. वहीं, कुछ लोग रणबीर के रिएक्शन को गलत भी बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है और दोनों तरफ से अपनी-अपनी राय रखी जा रही है. एक यूजर ने लिखा, ‘जब पपराजी खुद ही सेलिब्रिटीज को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बॉउंड्री का मतलब समझना चाहिए’.

फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बना हुआ बज

वहीं दूसरे ने लिखा, ‘सेलिब्रिटीज की भी अपनी पर्सनल स्पेस होती है, उसे सम्मान मिलना चाहिए’. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी तो पपराजी को इस तरह भीड़ नहीं करनी चाहिए थी और शांति बनाए रखनी चाहिए थी. इस पूरे मामले के बीच रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भी चर्चा में हैं. इस फिल्म में वह भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में सनी देओल, यश और साई पल्लवी भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज होने की तैयारी में है.

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म

इतना ही नहीं, उनकी इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. वहीं, इस फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल 2027 दिवाली पर रिलीज होगी. इसके अलावा रणबीर कपूर के पास ‘लव एंड वॉर’ नाम की एक और बड़ी फिल्म भी है, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. ये फिल्म जनवरी 2027 में रिलीज होगी, जिसको संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था. दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और फैंस उनकी आने वाली परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.