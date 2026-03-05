‘रामायण’ की शूटिंग तेज, मार्च से मई तक बिजी रहेंगे रणबीर कपूर, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

Advertisement
Ramayana Shooting Update: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. यह अपडेट फिल्म 'रामायण' की शूटिंग से जुड़ा हुआ है. जिसे जानने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 05, 2026, 10:32 PM IST
Ramayana Shooting Update: बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. रणबीर की इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं. कुछ महीनों पहले फिल्म 'रामायण' का टीजर मेकर्स ने जारी किया था. जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. 

शूटिंग को लेकर आया अपडेट

फिल्म के टीजर में रणबीर कपूर और साउथ सुपरस्टार यश की झलक फैंस को देखने को मिली थी. अब इन सबके बीच फिल्म 'रामायण' को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. फिल्म की शूटिंग को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट आया है. हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर ने मुंबई में बहुत चर्चित फिल्म 'रामायण' की अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में रणबीर राम का किरदार निभा रहे हैं. अगले कुछ महीनों तक वो इस फिल्म के महत्वपूर्ण हिस्सों की शूटिंग में व्यस्त रहेंगे. 

मार्च से मई तक कर सकते शूटिंग!

इस रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर मार्च से मई तक 'रामायण 2' की काफी बड़ी शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं. अभी एक्टर ने भगवान राम के किरदार के लिए क्लीन शेव लुक अपना लिया है. ये लुक फिल्म के विजुअल कंटिन्यूटी के हिसाब से रखा गया है. फिल्म पहले पार्ट की कहानी और स्केल को और बड़ा करने वाली है.' 

सनी देओल भी करेंगे शूटिंग

वहीं इसके सेट पर जल्द ही उनके साथ सनी देओल भी जुड़ने वाले हैं, जो इस बार फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. सनी करीब 20 मार्च से शूटिंग शुरू कर सकते हैं. इस शेड्यूल में दोनों के बीच के कई कॉम्बिनेशन सीन भी शूट होंगे. बता दें कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' साल 2026 की दीपावली पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. फिल्म लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है.  

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

RamayanaRanbir Kapoor

