रणबीर कपूर की एनिमल से फाइटर तक… कैसे ऑनस्क्रीन किसिंग करते हैं एक्टर्स, क्या सच में एक दूसरे को चूमते हैं कलाकार?

बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाले किसिंग सीन अक्सर जितने रियल लगते हैं, उतने होते नहीं हैं. हाल ही में रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ (Animal) से लेकर ऋतिक रोशन की ‘फाइटर’ (Fighter) तक जैसी फिल्मों में ऐसे सीन देखने को मिले, जिनकी खूब चर्चा हुई. लेकिन इन सीन के पीछे की हकीकत थोड़ी अलग और काफी प्रोफेशनल होती है. ऐसे सीन पहले से कोरियोग्राफ किए जाते हैं ताकि एक्टर्स की सहमति और कम्फर्ट बना रहे. कई बार कैमरा एंगल, एडिटिंग और बॉडी लैंग्वेज से रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है. कुछ मामलों में एक्टर्स सच में किस करते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस प्रोफेशनल और कंट्रोल होती है.

वहीं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में ‘इंटिमेसी डायरेक्टर’ की भूमिका काफी अहम हो गई है. इंटिमेसी डायरेक्टर वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो फिल्मों या वेब सीरीज में शूट होने वाले इंटिमेट सीन जैसे किसिंग, हग या दूसरे क्लोज मोमेंट्स को सहमति, कम्फर्ट और कंट्रोल तरीके से फिल्माने में मदद करते हैं. उनका मुख्य काम ये देखना होता है कि दोनों कलाकारों के बीच आपसी सहमति बनी रहे और वो शूट के दौरान पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करें.

इंटिमेसी डायरेक्टर की प्लानिंग

इंटिमेसी डायरेक्टर किसी भी किसिंग सीन को शूट करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करना है. इसे एक तरह से कोरियोग्राफ किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी डांस सीक्वेंस के पहले से हर मूवमेंट, चेहरे का एंगल, हाथों की पोजीशन, दूरी, और टाइमिंग तय होती है. इससे कलाकारों को ये पता रहता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आपस में परेशानियां कम हो जाती हैं. कई बार ऑडियंस को लगता है कि एक्टर्स सच में एक-दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा हमेशा नहीं होता. कैमरा एंगल, लाइटिंग और एडिटिंग का इस्तेमाल करके ऐसे सीन को रियल दिखाया जाता है.

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कैसे दिखते हैं रियल किसिंग सीन?

किसिंग सीन को रियल दिखाने के लिए कई बार कैमरा इस तरह रखा जाता है कि होंठ वास्तव में छू भी न रहे हों, लेकिन स्क्रीन पर ऐसा लगे कि वो किस कर रहे हैं. इसी तरह, पोस्ट-प्रोडक्शन में एडिटिंग के जरिए भी सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाता है. हालांकि, कुछ मामलों में एक्टर्स सच में किस करते भी हैं, लेकिन ये पूरी तरह उनकी मर्जी और प्रोफेशनल समझ के साथ होता है. ऐसे सीन शूट करते समय सेट पर बहुत ही कम लोग मौजूद होते हैं, ताकि एक्टर्स की प्राइवेसी बनी रहे. इसके अलावा, शूट से पहले कलाकारों के बीच खुलकर बातचीत होती है कि वो किस हद तक कम्फर्टेबल हैं और क्या लिमिटेशन तय होनी चाहिए.

किसिंग सीन में अहम रोल प्ले करती है ‘बॉडी लैंग्वेज’

इंटिमेसी डायरेक्टर इस तरह के सीन में ‘बॉडी लैंग्वेज’ पर ज्यादा फोकस करते हैं. केवल किस ही नहीं, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों का कॉन्टैक्ट और हल्की-फुल्की हरकतें भी सीन को इमोशनल गहराई देती हैं. कई बार बिना सच में किस के भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ऑडियंस को वो सीन पूरी तरह असली लगे. बॉलीवुड में पहले इंटिमेट सीन को लेकर इतनी स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं अपनाई जाती थी. कई बार कलाकारों को अचानक ऐसे सीन करने पड़ते थे, जिससे उनके बीच अनकम्फर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी. लेकिन अब इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा गया है और इंटिमेसी डायरेक्टर की मौजूदगी ने इस प्रोसेस को काफी सेफ और बेहतर बना दिया है. इससे कलाकारों का भरोसा भी बढ़ा है और वो अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा पाते हैं.