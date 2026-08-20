/‘रामायण’ के बाद ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल रोल! जल्द शुरू करेंगे शूटिंग; दीपिका-आलिया भी आएंगी नजर

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं. इस बड़े प्रोजेक्ट में वह भगवान श्रीराम का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं. अब फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि ‘रामायण’ का काम खत्म होते ही रणबीर साल 2022 की सुपरहिट फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिव’ के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे. डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इसके अगले पार्ट की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं. चर्चा ये भी जोरों पर है कि इस बार कहानी में दीपिका पादुकोण की भी एंट्री होने वाली है.
‘ब्रह्मास्त्र 2’ की कहानी लिखने और प्री-प्रोडक्शन का काम इस समय पूरी रफ्तार से चल रहा है. इस फिल्म में रणबीर कपूर के लिए सबसे बड़ा और मजेदार चैलेंज उनका डबल रोल होने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक वो सीक्वल में अपने पुराने किरदार शिवा के साथ-साथ मिस्टीरियस किरदार देव के रोल में भी दिखेंगे. इस डबल रोल की वजह से फिल्म का दायरा और लुक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार होगा. रणबीर खुद भी अपने इस नए और अनोखे किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और जोर-शोर से तैयारी में लगे हैं.
रणबीर कपूर अभी नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रामायण: पार्ट 2’ की शूटिंग पूरी करने में लगे हैं. उम्मीद है कि वो जनवरी 2027 तक अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे. इसके बाद थोड़ी तैयारी करके वे अप्रैल 2027 से ‘ब्रह्मास्त्र 2’ के सेट पर लौटेंगे. फिल्म में आलिया एक बार फिर अपने पुराने किरदार ईशा के रोल में वापसी करेंगी, जिससे इस जोड़ी को दर्शक फिर से एक साथ देख पाएंगे. वहीं डायरेक्टर अयान मुखर्जी फिल्म के खास किरदार अमृता के लिए दीपिका से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि कास्टिंग को फाइनल किया जा सके.
रणबीर कपूर की चर्चा फिलहाल सिर्फ ‘रामायण’ की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके भव्य अंदाज को लेकर भी है. उनके फैंस और ऑडियंस उन्हें श्रीराम के किरदार में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबरों की मानें तो ये फिल्म 8 नवंबर, 2026 को दिवाली के बड़े त्योहार पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. मेकर्स का मानना है कि त्योहार के इस सीजन में फिल्म को पूरे देश में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा. रणबीर कपूर इस रोल के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आवाज तक पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि किरदार बिल्कुल असली लगे.
वहीं, अगर आलिया भट्ट की बात करें तो वो हाल ही में स्पाई-यूनिवर्स की फिल्म ‘अल्फा’ में दिखाई दी थीं, हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आलिया के पास आगे के लिए कई बड़े और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स कतार में हैं. वे जल्द ही सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आने वाली फिल्म ‘तुम्बाड़ 2’ में एक अलग अंदाज में काम करती दिखेंगी. इस हॉरर-थ्रिलर सीक्वल से आलिया के फैंस और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आलिया भी अपनी इस नई भूमिका को लेकर खासी संजीदा हैं.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सिर्फ ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में ही नहीं, बल्कि मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की अगली बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म में उनके साथ विक्की कौशल भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये पहला मौका होगा जब ये तीनों बड़े सितारे एक साथ किसी फिल्म के लिए काम करेंगे. भंसाली की भव्य फिल्मों की तरह इसमें भी एक जबरदस्त ड्रामा और इमोशन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर फैंस के बीच अभी से काफी ज्यादा बज बना हुआ है. अब फैंस को उनकी सभी फिल्मों का इंतजार है.