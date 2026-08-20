Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /‘रामायण’ के बाद ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल रोल! जल्द शुरू करेंगे शूटिंग; दीपिका-आलिया भी आएंगी नजर

‘रामायण’ के बाद ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल रोल! जल्द शुरू करेंगे शूटिंग; दीपिका-आलिया भी आएंगी नजर

Ranbir Kapoor Brahmastra 2: रणबीर कपूर भगवान श्रीराम का रोल निभाने के बाद अब ‘ब्रह्मास्त्र 2’ के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की तैयारी में हैं. इस बार वो फिल्म में डबल रोल निभाते नजर आएंगे. साथ ही आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के जुड़ने से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:41 AM IST
‘रामायण’ के बाद ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल रोल! जल्द शुरू करेंगे शूटिंग; दीपिका-आलिया भी आएंगी नजर
Image Credit: ‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल रोल (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
23 गेंद पर 45 रन... 195.65 का स्ट्राइक रेट और 6 छक्के, पप्पू यादव के बेटे का तूफान
2
3
4
5