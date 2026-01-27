इस को-एक्ट्रेस पर फिदा हुए रणबीर कपूर, जमकर कर दी तारीफ, बोले- ‘मैं उस बात को…’

रणबीर कपूर ने को-स्टार रानी मुखर्जी को लेकर कहा कि रानी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी हमेशा मिसाल दी जाएगी, जिन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री को नई पहचान दी है. रणबीर ने बताया, ‘साल 2007 में आई 'सांवरिया' मेरी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें रानी ने मेरे साथ काम किया. रानी पहली शख्स थीं, जिन्होंने उनसे कहा था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे.’

रणबीर कपूर ने की रानी की तारीफ

रणबीर ने आगे कहा, ‘मैं उस बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा. जब मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत थी, तब उनकी बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी. मैंने रानी को करीब से देखा है और उनकी ग्रेस, चार्म तथा टैलेंट से हैरान हूं, मुझे हमेशा लगा है कि रानी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी मिसाल दी जाएगी. वह भारत की अब तक की सबसे महान एक्टर्स में से एक हैं. उनके प्रोजेक्ट्स और रोल्स के चुनाव ने तय किया है कि आज स्क्रीन पर महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है.’

‘मर्दानी 3’ में दिखेगा दमदार लुक

रणबीर कपूर ने रानी की 30 साल की शानदार विरासत का जश्न मनाने के लिए पूरी इंडस्ट्री को सलाम किया. रणबीर ने आगे कहा कि रानी सिर्फ सिनेमा के जरिए खुशी फैलाना चाहती हैं. वह एक एंटरटेनर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को खुश करने के लिए समर्पित कर दी है. उनकी फिल्मों का मुझ पर गहरा असर पड़ा है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.’ रानी मुखर्जी जल्द ही 'मर्दानी 3' में नजर आएंगी. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में तैयार फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी समाज की अंधेरी और क्रूर सच्चाइयों को दिखाती है. 'मर्दानी 3' इस विरासत को और मजबूत करेगी.