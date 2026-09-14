‘जय जय राम’ से हुई 'रामायण' की शुरुआत, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने बांधा समां; सुनकर भावुक हुए फैंस

'रामायण' का नाम सुनते ही भगवान राम की गाथा और भक्ति की तस्वीर आंखों के सामने उभरने लगती है. अब इसी एहसास को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करने जा रही नितेश तिवारी की पैन-इंडिया फिल्म 'रामायण' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट पहले से ही चरम पर है और अब मेकर्स ने इसके पहले गाने की पहली झलक भी दिखा दी है. 'जय जय राम' के साथ फिल्म की म्यूजिकल जर्नी शुरू हो चुकी है. एआर रहमान के संगीत से सजे इस गीत को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा है.