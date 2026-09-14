‘जय जय राम’ से हुई 'रामायण' की शुरुआत, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने बांधा समां; सुनकर भावुक हुए फैंस

'रामायण' का नाम सुनते ही भगवान राम की गाथा और भक्ति की तस्वीर आंखों के सामने उभरने लगती है. अब इसी एहसास को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करने जा रही नितेश तिवारी की पैन-इंडिया फिल्म 'रामायण' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट पहले से ही चरम पर है और अब मेकर्स ने इसके पहले गाने की पहली झलक भी दिखा दी है. 'जय जय राम' के साथ फिल्म की म्यूजिकल जर्नी शुरू हो चुकी है. एआर रहमान के संगीत से सजे इस गीत को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा है.
जब किसी फिल्म की कहानी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हो, तो उसके हर फ्रेम और हर सुर से उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं. बड़े पर्दे पर भगवान राम की कथा को बड़े लेवल और नए सिनेमाई अंदाज में पेश करने जा रही फिल्म 'रामायण' की चर्चा लंबे समय से हो रही है. अब मेकर्स ने कहानी के साथ उसके म्यूजिक की दुनिया का दरवाजा भी खोल दिया है.
'जय जय राम' सिर्फ फिल्म का एक गीत नहीं, बल्कि 'रामायण' के म्यूजिकल कैंपेन की पहला गाना है. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुरू किए गए इस कैंपेन से मेकर्स ने फिल्म के स्प्रिरिचुअल और इमोशनल साइड को सामने रखने की कोशिश की है. पहले 'सिया राम' पोस्टर रिलीज किया गया और इसके बाद गाने 'जय जय राम' ने माहौल को भक्ति से भरपूर बना दिया. गाने में राम और सीता के विवाह से लेकर राम के पुत्र धर्म निभाने तक की कई झलकियां देखने को मिलती हैं. वहीं भरत का अपने भाई राम की पादुका को माथे से लगाना जैसे सीन कहानी के इमोशनल साइड को और गहरा कर देता है.
गाने की शुरुआत 'अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम' जैसे भक्ति से भरपूर शब्दों से होती है, जिसके बाद श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज गीत को आगे बढ़ाती चली जाती है. फिर अरिजीत सिंह की आवाज इसे एक अलग ही रंग दे देती है. दोनों सिंगर्स की आवाज के साथ एआर रहमान का म्यूजिक और डॉ. कुमार विश्वास के लिखे बोल मिलकर गाने को एक अनोखा रूप देने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर 'जय जय राम' की गूंज सुनाई देने लगी.
फिल्म की स्टारकास्ट भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में शामिल है. रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. यानी पर्दे पर रामायण की कहानी को बड़े पैमाने पर उतारने के लिए मेकर्स ने एक्टिंग से लेकर म्यूजिक तक हर मोर्चे पर बड़ा दांव खेला है.
म्यूजिक के लेवल पर भी 'रामायण' का दायरा सिर्फ इंडियन सिनेमा तक ही नहीं रखा गया है, बल्कि एआर रहमान के साथ हॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग कंपोजर हंस जिमर का जुड़ना इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा देता है. ऐसे में 'जय जय राम' के बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट फिल्म के बाकी म्यूजिक और झलकियों को लेकर और बढ़ना तय है.
दो हिस्सों में रिलीज होने वाली 'रामायण' का पहला भाग नवंबर 2026 में ऑडियंस के सामने लाने की प्लानिंग की जा रही है, जबकि दूसरे भाग को साल 2027 में रिलीज किया जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि आस्था,म्यूजिक,टैक्निक और बड़ा लेवल का ये मेल बड़े पर्दे पर ऑडियंस के दिल में कितनी गहरी जगह बना पाता है.