'रामायण' का ट्रेलर फिर हुआ लीक? नए क्लिप्स वायरल, मेकर्स से फैंस की बड़ी मांग

इस लीक क्लिप को देखने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. एक तरफ बड़ी संख्या में लोग फिल्म के VFX की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि फिल्म के कई सीन हॉलीवुड लेवल के दिखाई दे रहे हैं और बड़े पर्दे पर हंगामा मचा देंगे. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अभी जो वीडियो सामने आए हैं, वो फाइनल एडिटिंग नहीं है. इसलिए फिल्म के वीएफएक्स या क्वालिटी के बारे में फिल्म रिलीज के बाद ही पता लगेगा. हालांकि, ज्यादातर लोगों का मानना है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पर बड़े लेवल पर काम किया है.