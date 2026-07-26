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'रामायण' का ट्रेलर फिर हुआ लीक? नए क्लिप्स वायरल, मेकर्स से फैंस की बड़ी मांग

Ramayan Trailer leaked: इंडियन सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर अपकमिंग फिल्म 'रामायण पार्ट 1' एक बार फिर से सुर्खियों में है. लेकिन इस बार किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नए पोस्टर की नहीं, बल्कि कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हुए ट्रेलर की हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:15 AM IST
'रामायण' का ट्रेलर फिर हुआ लीक? नए क्लिप्स वायरल, मेकर्स से फैंस की बड़ी मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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