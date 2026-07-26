'रामायण' का ट्रेलर फिर हुआ लीक? नए क्लिप्स वायरल, मेकर्स से फैंस की बड़ी मांग

रणबीर कपूर की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर की रिलीज टलने के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना ज्यादा बड़ा दी. जिसके बाद हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर मेकर्स ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज करेंगे? दिलचस्प बात ये है कि ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही फिल्म का बज इतना बढ़ चुका है कि लोग हर नई अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.
दरअसल, फिल्म का ट्रेलर सबसे पहले 18 जुलाई को नई दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को दिखाया गया था। इसके बाद कुछ वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर लीक होने लगे. फिर 24 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में भी ट्रेलर की स्क्रीनिंग हुई और वहां से भी कई छोटे-छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया तक पहुंच गए.
'रामायण' ट्रेलर की कुछ क्लिप्स एक्स पर वायरल होने के बाद एक यूजर ने इन अलग-अलग क्लिप्स को जोड़कर करीब दो मिनट का कथित ट्रेलर तैयार कर दिया. देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों के बीच छा गया. लीक वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने मेकर्स से जल्द ऑफिशियल ट्रेलर जारी करने की मांग शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि वो पूरी रात ट्रेलर रिलीज का इंतजार करते रहे, लेकिन आखिरी समय पर इसे टाल दिया गया.
ऐसे में अब मेकर्स को बिना देरी किए ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट और कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें लोग फिल्म की पहली ऑफिशियल झलक देखने की इच्छा जता रहे हैं. वहीं ट्रेलर की क्लिप्स लीक होने के बाद से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.
इस लीक क्लिप को देखने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. एक तरफ बड़ी संख्या में लोग फिल्म के VFX की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि फिल्म के कई सीन हॉलीवुड लेवल के दिखाई दे रहे हैं और बड़े पर्दे पर हंगामा मचा देंगे. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अभी जो वीडियो सामने आए हैं, वो फाइनल एडिटिंग नहीं है. इसलिए फिल्म के वीएफएक्स या क्वालिटी के बारे में फिल्म रिलीज के बाद ही पता लगेगा. हालांकि, ज्यादातर लोगों का मानना है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पर बड़े लेवल पर काम किया है.
रणबीर कपूर की इस फिल्म का ट्रेलर अभी हाल ही में फिर से टाल दिया गया था. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेलर की रिलीज फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है. उन्होंने कहा कि अब फिल्म को सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जाएगा. इसी वजह से ट्रेलर भी दुनिया भर में एक साथ रिलीज करने की प्लानिंग बनाई गई है.
नमित मल्होत्रा के मुताबिक उनका सपना हमेशा से 'रामायण' को सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाने का था और अब ये सपना सच होने जा रहा है. उनका कहना है कि इंडियन सिनेमा के लिए ये एक हिस्टोरिकल मूमेंट होगा, जब किसी इंडियन फिल्म को बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट की तरह ग्लोबल लॉन्च मिलेगा.
'रामायण पार्ट 1' की सबसे बड़ी ताकत इसकी दमदार स्टारकास्ट है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. वहीं यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे. इसके अलावा, रकुल प्रीत सिंह भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं. बड़े सितारों, विशाल सेट्स और हाई-क्वालिटी विजुअल्स की वजह से ये फिल्म पहले ही खबरों में छाई हुई है.
फिलहाल लीक ट्रेलर ने फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बना दिया है. हालांकि ये साफ नहीं है कि वायरल हो रहा वीडियो फिल्म का असली ट्रेलर है या सिर्फ अलग-अलग क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया एक एडिटेड वर्जन है. लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.