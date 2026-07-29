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Explained: दादी-नानी के दौर की रामायण से रणबीर कपूर की फिल्म तक, कैसे बदल गया भगवान राम को दिखाने का तरीका

Ramayana Films and TV Shows: 'रामायण' सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है. साल 1987 में आई रामानंद सागर की टीवी वाली रामायण ने दुनियाभर में इतिहास रच दिया था, वहीं अब रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' बड़े पर्दे पर इस महाकाव्य को नई तकनीक और भव्य अंदाज में पेश करने जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कितना बदल गया भगवान राम को दिखाने का तरीका-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:55 PM IST
Explained: दादी-नानी के दौर की रामायण से रणबीर कपूर की फिल्म तक, कैसे बदल गया भगवान राम को दिखाने का तरीका

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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