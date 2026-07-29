Explained: दादी-नानी के दौर की रामायण से रणबीर कपूर की फिल्म तक, कैसे बदल गया भगवान राम को दिखाने का तरीका

Ramayana Films and TV Shows: भगवान राम की कहानी भारत में सदियों से कही और सुनी जाती रही है. कभी दादी-नानी की जुबानी, फिर टीवी के छोटे पर्दे पर और अब बड़े पर्दे पर इसे धमाकेदार तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. समय के साथ रामायण का स्वरूप भी बदलता गया है.
भारतीय संस्कृति और आस्था की बात हो तो रामायण का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यही वजह है कि सिनेमा और टेलीविजन ने भी इस कहानी को पर्दे पर बखूबी उतारा है और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया है. पिछले करीब एक सदी में रामायण पर कई फिल्में, टीवी सीरियल और एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं. वहीं, अब निर्देशक नितेश तिवारी एक बार फिर इस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर धमाकेदार अंदाज में ला रहे हैं.
नितेश तिवारी की रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार है. इस फिल्म को करीब 4000 करोड़ के बजट में बनाया गया है, ऐसे में इसका काफी ज्यादा बज बना हुआ है. अभी हाल ही में मेकर्स ने अनाउंस किया है कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर जारी किया जाएगा, जिसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये फिल्म बाकी 'रामायण' से कैसे अलग है.
'रामायण' की कहानी पर फिल्में भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर से ही बनने लगी थीं. साइलेंट फिल्मों के दौर में भी भगवान राम और रामायण से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं को सिनेमाघरों में दिखाया जाता था. उस वक्त इतनी तकनीक नहीं थी, लेकिन धार्मिक मुद्दा होने की वजह से इन फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद दशकों में रंगीन फिल्मों और बेहतर तकनीक के आने के साथ रामायण के अलग-अलग अध्यायों पर कई फिल्में बनीं, जिसमें भगवान राम का वनवास, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा और रावण वध जैसी घटनाओं को दिखाया गया है.
वहीं, जिस रामायण को लोग आज दशकों बाद भी पसंद करते हैं, वो साल 1987 में आई रामानंद सागर की टीवी सीरियल है. जिसका उस वक्त हर रविवार सुबह एक एपिसोड टेलीकास्ट होता था. लोग सुबह से ही टीवी के सामने बैठ जाते थे और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था. इस शो में अरुण गोविल ने भगवान राम, दीपिका चिखलिया ने माता सीता और अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था. इन कलाकारों को लोगों ने काफी पसंद किया था और रियल जिंदगी में भी इन दोनों सितारों को भगवान राम और सीता का दर्जा दिया था.
इसके अलावा कई अलग अंदाज में भी रामायण को पेश किया गया. रामानंद सागर के अलावा अलग-अलग चैनलों पर नए कलाकारों के साथ कई सीरियल बनाए गए थे. इनमें आधुनिक वीएफएक्स, नए सेट का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, दर्शकों के दिलों-दिमाग में केवल रामानंद सागर वाली रामायण ही बसी हुई थी. कोई और अंदाज उस पर कोई असर नहीं डाल सका. इसकी सबसे बड़ी वजह उस दौर का इमोशनल जुड़ाव और कहानी थी.
रामायण केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही, इस महाकाव्य पर एनिमेटेड फिल्में भी बनाई गईं. साल 1993 में जापान और भारत के सहयोग से बनी एनिमेटेड फिल्म 'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा' (Ramayana: The Legend of Prince Rama) है, जिसे दुनियाभर में काफी पसंद किया गया था. इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई एनिमेटेड फिल्में आ चुकी हैं.
पुराने दौर की रामायण में जहां भगवान राम के आदर्श, मर्यादा और भावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता था, वहीं आज की फिल्मों में कहानी को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए तकनीक, विजुअल इफेक्ट्स और भव्यता का सहारा लिया जा रहा है. पहले दर्शक किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ते थे, जबकि अब मेकर्स दर्शकों को रामायण की दुनिया का अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं.
- रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. इससे पूरी कहानी को काफी अच्छे से दिखाया जाएगा. पहले पार्ट में भगवान राम के जीवन की शुरुआती घटनाओं और वनवास तक की कहानी पर फोकस किया जाएगा, जबकि दूसरे पार्ट में लंका युद्ध और रावण वध जैसी घटनाओं को अच्छे से दिखाया जा सकता है.
- फिल्म में काफी बड़े-बड़े सितारों को लिया गया है. राम के किरदार में रणबीर कपूर, सीता के किरदार में साई पल्लवी और रावण के किरदार में यश नजर आने वाले हैं. इन तीनों कलाकारों की कास्टिंग ने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है. इन तीनों सितारों के अलावा फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा जैसे सितारे भी नजर आएंगे.
- फिल्म में दर्शकों को न केवल भगवान राम के किरदार, बल्कि यश के रावण अवतार का भी काफी बेसब्री से इंतजार है. 'केजीएफ' के बाद यश पहली बार बड़े पर्दे पर इतने खतरनाक अंदाज में नजर आने वाले हैं. फैंस को उम्मीद है कि ट्रेलर में रावण की एंट्री काफी दमदार होगी. उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों का दिल जीत लेगी. ट्रेलर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है.
- फिल्म में बड़े लेवल पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है. इस फिल्म में मेकर्स का लक्ष्य हॉलीवुड स्तर के विजुअल इफेक्ट्स के साथ रामायण की दुनिया को जीवंत बनाना है. विशाल सेट, डिजिटल तकनीक और आधुनिक सीजीआई इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हैं.
- वहीं, रामायण को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल तक के दर्शकों से जोड़ने वाली है. फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा.
जैसा कि आप जानते हैं कि रामानंद सागर की 'रामायण' आज भी लोगों के दिलों-दिमाग में बसी हुई है. ऐसे में रणबीर कपूर, यश और नितेश तिवारी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वे दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरें. धार्मिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ भावनाओं और आस्था का संतुलन बनाए रखना मेकर्स के लिए काफी जरूरी है. गौरतलब है कि साउथ सुपरस्टार प्रभास की 'रामायण' फिल्म से लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे और कई सीन पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था.