Ramayana Movie: रणबीर कपूर ने रामायण को लेकर बताई वो बातें, जिसे सिर्फ डायरेक्टर ही जानते थे! खोल दिया सबसे बड़ा राज

Ranbir Kapoor Ramayana Movie: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं. फैंस इस महागाथा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. इस बीच रणबीर कपूर ने फिल्म से जुड़े कई ऐसे राज खोले हैं, जिन्हें सुनकर फैंस का एक्साइटमेंट दोगुना हो जाएगा. डायरेक्टर नितेश तिवारी की यह फिल्म दो पार्ट में बनने जा रही है, लेकिन रणबीर का मानना है कि इस कहानी को पूरी तरह दिखाने के लिए कम से कम 10 फिल्में चाहिए थीं. आइए जानते हैं सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 के दौरान 'द डायरेक्ट' को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने और क्या-क्या खुलासे किए.
रणबीर कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि रामायण जैसी महान और विशाल कहानी को दो फिल्मों में समेटना बहुत मुश्किल काम था. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहें तो रामायण की पूरी कहानी बताने के लिए कम से कम 10 फिल्मों की जरूरत होती. हालांकि, डायरेक्टर नितेश तिवारी और उनकी राइटिंग टीम ने इसे दो पार्ट्स में बहुत ही खूबसूरती से समेटा है. यह काम आसान नहीं था, लेकिन टीम ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से पेश करने की कोशिश की है.
रणबीर कपूर ने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी है. उन्होंने बताया कि 'रामायण पार्ट 1' के रिलीज होने से पहले ही 'रामायण पार्ट 2' की 50% से ज्यादा शूटिंग पूरी की जा चुकी है. क्योंकि यह एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है, इसलिए मेकर्स बिना रुके दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं. रणबीर के मुताबिक, पार्ट 2 पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा, ग्रैंड और एंटरटेनिंग होने वाला है. इसमें बच्चों और बुजुर्गों के चहेते भगवान हनुमान का किरदार भी खास आकर्षण होगा.
फिल्म में ओरिजिनल स्टोरी से छेड़छाड़ या क्रिएटिव लिबर्टी लेने के सवाल पर रणबीर ने बड़ा ही साफ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि रामायण कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए किसी बदलाव की जरूरत पड़े. यह टेक्स्ट 4000 सालों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है. भगवान राम करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं. यह कहानी साहस, अच्छाई की बुराई पर जीत, क्षमा और दया जैसे जीवन के सीख देती है. जो लोग रामायण को गहराई से समझते हैं, वे एक बेहतर इंसान बनते हैं.
रणबीर ने आगे बताया कि आज से 30-40 साल पहले जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, वह आज मौजूद है. रामायण की आत्मा वही पुरानी और सरल रहेगी, लेकिन इसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न वीएफएक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. ताकि यह आज की नई जनरेशन को भी पूरी तरह कनेक्ट कर सके.
सोर्स ('द डायरेक्ट' इंटरव्यू) के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट वन' दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि पहला पार्ट एक सस्पेंस और क्लिफहैंगर मोड़ पर खत्म होगा. इसके बाद रणबीर कपूर और यश की महाटक्कर देखने के लिए फैंस को दिवाली 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा. दिलचस्प बात यह है कि महीनों की शूटिंग के बाद भी रणबीर और यश का अभी तक आमना-सामना नहीं हुआ है.