क्यों 'रामायण पार्ट 1' एक ही महीने में दो बार होगी रिलीज? फैंस हुए कंफ्यूज; तब प्रोड्यूसर ने समझाया क्या है पूरा प्लान

रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. साई पल्लवी स्टारर फिल्म की रिलीज डेट को लेकर 2 तारीख की चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि कि नितेश तिवारी की फिल्म 6 नवंबर और 8 नवंबर को रिलीज होगी. पहले फिल्म विदेशों में रिलीज होगी इसके बाद भारत में रिलीज होगी. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इसके पीछे का कारण बताया है.
रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट 2 हो सकती है. दुनियाभर में फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी, जबकि फिल्म दो दिन बाद दीवाली के मौके पर भारत में रिलीज होगी.
प्रोड्यूसर ने बताया है कि रामायण फिल्म दीवाली पर रिलीज होगी. जब उनसे पूछा गया है कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर 2 डेट का कन्फ्यूजन है. प्रोड्यूसर ने बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी. क्योंकि विदेशों में फिल्म फ्राइडे के हिसाब से रिलीज होती है. वहीं भारत में फिल्म को दीवाली के मौके पर रिलीज करने का लक्ष्य है.
रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था.फिल्म के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी. ट्रेलर में लोगों को यश का रावण किरदार काफी पसंद आया. रावण के किरदार से यश से लोगों का दिल जीत लिया. फिल्म के ट्रेलर में यश का रावण अवतार, एक्शन सीन और VFX को काफी पसंद किया गया है. वहीं साई पल्लवी को लेकर कुछ लोग नाखुश दिखे. फिल्म के VFX और एक्टिंग की लोग तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग फिल्म में मां सीता और कैकेयी की साड़ी लुक को लेकर थोड़े से नाखुश हैं.
रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम के किरदार में हैं. साई पल्लवी मां सीता के रोल में है. साउथ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, अरुण गोविल दसरथ, काजल अग्रवाल मंदोदरी और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में है.