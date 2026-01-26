‘रामायण’ में अरुण गोविल बने ‘दशरथ’, तो दीपिका चिखलिया ने कर दी टिप्पणी, एक्टर ने दिया जबाव बोले- ‘हर किसी को…’

दिग्गज कलाकार अरुण गोविल फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के रूप में नजर आने वाले हैं, जो कि उनके लिए किसी नए अनुभव से कम नहीं है. वहीं किरदार को लेकर ‘रामायण’ में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अरुण गोविल के राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर उन्होंने कहा कि अरुण को राम के अलावा किसी और भूमिका में देखना मेरे लिए थोड़ा अजीब है.

दीपिका की बात पर दिया जवाब

दीपिका चिखलिया की इस प्रतिक्रिया पर जबाव देते हुए अरुण ने कहा, ‘यह दीपिका का व्यक्तिगत नजरिया है और हर किसी को अपने विचार रखने का हक है. मैं इसे सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, और सभी अपने दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्र हैं. मैंने अपने पुराने किरदार को कभी पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं अपने नए किरदार को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निभाने के लिए तैयार हूं.’ फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी, रावण के रूप में सुपरस्टार यश, हनुमान की भूमिका में सनी देओल और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आएंगे.

रणबीर कपूर के साथ कैसा रहा अनुभव?

अरुण गोविल ने आगे अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कहा, 'मुझे रणबीर कपूर के साथ काम करके काफी अच्छा लगा. रणबीर न केवल एक शानदार अभिनेता हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं. उन्होंने बेहद अच्छा काम किया है और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं. फिल्म के कलाकारों ने सहयोग और सकारात्मक माहौल बनाए रखा, जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी है.’

राजा दशरथ का किरदार

राजा दशरथ के किरदार अरुण गोविल ने कहा, 'मैं दशरथ के रूप में अपने अभिनय के जरिए पिता की भावनाओं और जिम्मेदारियों को दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं. मेरा मानना है कि राजा दशरथ का किरदार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि पिता के स्नेह और संघर्ष को दिखाने का अवसर भी है. इस भूमिका के लिए मैंने अपने पुराने अनुभव और नए दृष्टिकोण को मिलाकर अभिनय किया है.’

फिल्म के बारे में

फिल्म की तकनीकी और विजुअल टीम की बात करें, तो इसमें ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और ए. आर. रहमान ने संगीत दिया है. स्टंट और एक्शन सीन्स के लिए इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस को फिल्म में शामिल किया गया, जो 'मैड मैक्स: फ्यूरी रोड' जैसी बड़ी फिल्म में काम कर चुके हैं. इसके अलावा, सुपरस्टार यश फिल्म में एक्टिंग के अलावा निर्माता के तौर पर भी जुड़े हैं. यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने फिल्म में नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप की है.