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रणबीर कपूर की 'रामायण' पर करण जौहर का बड़ा दांव, 250 करोड़ में खरीदे भारत के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स; सबसे बड़ी रिलीज की तैयारी

Ramayana Distribution Rights: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' को भारत में करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रिब्यूट करेगी. धर्मा प्रोडक्शन और 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के बीच यह डील करीब 250 करोड़ रुपये में हुई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 08, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:41 AM IST
रणबीर कपूर की 'रामायण' पर करण जौहर का बड़ा दांव, 250 करोड़ में खरीदे भारत के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स; सबसे बड़ी रिलीज की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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