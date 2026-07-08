रणबीर कपूर की 'रामायण' पर करण जौहर का बड़ा दांव, 250 करोड़ में खरीदे भारत के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स; सबसे बड़ी रिलीज की तैयारी

Ramayana Indian Distribution Rights Deal: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' काफी महीनों से चर्चा में बनी हुई है. धीरे-धीरे फिल्म के पहले पार्ट की रिलीज डेट नजदीक आ रही है. 'रामायण पार्ट 1' इस साल दिवाली पर और 'रामायण पार्ट 2' अगले साल यानी 2027 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को मेकर्स बड़े पैमाने पर रिलीज करने जा रहे हैं. ओवरसीज में इसे वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहीं भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने ले लिए हैं.
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. माता सीता की भूमिका में एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. नितेश तिवारी की इस मच अवेटेड फिल्म से अब धर्मा प्रोडक्शन भी जुड़ गया है. फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की जिम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शन ने ली है.
हाल ही में आई वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म का 30 मिनट का एडिटेड फुटेज कई स्टूडियोज को दिखाया था. 30 मिनट के विजुअल ने ही धर्मा प्रोडक्शंस को इम्प्रेस कर दिया, जिससे आगे की बातचीत के रास्ते खुल गए. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 500 करोड़ रुपये से बातचीत शुरू हुई थी. हालांकि, आखिर में 250 करोड़ रुपये में यह डील फाइनल हुई. धर्मा के फिल्म से जुड़ने के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह भारत में सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक बन सकती है.
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. नितेश आमिर खान की 'दंगल' और सुशांत सिंह राजपूत की 'छिछोरे' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. दो पार्ट में रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में, आदिनाथ कोठारे भरत के किरदार में, यश रावण के किरदार में, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में, सनी देओल हनुमान के किरदार में, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में, इंदिरा कृष्णन रानी कौशल्या के किरदार में, शीबा चड्ढा मंथरा के किरदार में और कुणाल कपूर भगवान इंद्र के किरदार में नजर आने वाले हैं.
बता दें कि 'रामायण' को भारत की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ऐसे में यह देश की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है. फिल्म में एआर रहमान ने हॉलीवुड कंपोजर हैंस जिमर के साथ मिलकर संगीत दिया है.