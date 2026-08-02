रणबीर कपूर की 'रामायण' पर रिलीज से पहले बवाल! श्री रामलीला महासंघ ने दी चेतावनी, बोले- 'पहले फिल्म दिखाइए, फिर रिलीज कीजिए'

Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का लोगों के बीच काफी तगड़ा बज बना हुआ है. अभी हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी बीच श्री रामलीला महासंघ ने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के निर्माताओं से इसके दुनिया भर में रिलीज होने से पहले अपने सदस्यों के लिए एक विशेष प्रीव्यू स्क्रीनिंग आयोजित करने की मांग की है.
श्री रामलीला महासंघ ने यह साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर इसका विरोध-प्रदर्शन भी करेंगे. बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है.
महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने निर्देशक नितेश तिवारी और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी को एक पत्र लिखकर यह मांग रखी है. उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में ऐसा कोई दृश्य न हो, जो हिंदू भावनाओं को आहत करे. यह मांग 2023 की फिल्म 'आदिपुरुष' से जुड़े भारी विवाद के बाद सामने आई है, जिसमें हिंदू महाकाव्य के पात्रों के चित्रण की कड़ी आलोचना हुई थी.
पिछली घटनाओं को याद करते हुए कुमार ने कहा कि सनातन समुदाय और पारंपरिक रामलीला से जुड़े लोगों ने 'आदिपुरुष' के कई पहलुओं पर आपत्ति जताई थी. इसमें लंका को सोने के बजाय काला दिखाया जाना और रावण व उसकी सेना का चित्रण शामिल था, जो पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं था. महासंघ को सूचना मिली है कि वर्तमान 'रामायण' में भी कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.
संगठन ने अनुरोध किया है कि रिलीज से पहले किसी भी आपत्तिजनक सीन या संवाद की पहचान कर उसे हटा दिया जाए. कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि फिल्म निर्माता इस पर सहमत नहीं होते हैं, तो श्री रामलीला महासंघ अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली और देश के अन्य राज्यों के सिनेमाघरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन करेगा.
फिल्म के ट्रेलर में यश रावण के रूप में, रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में और अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में नजर आ रहे हैं. इसमें साई पल्लवी (सीता), रवि दुबे (लक्ष्मण), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और सनी देओल (हनुमान) भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है.