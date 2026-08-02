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रणबीर कपूर की 'रामायण' पर रिलीज से पहले बवाल! श्री रामलीला महासंघ ने दी चेतावनी, बोले- 'पहले फिल्म दिखाइए, फिर रिलीज कीजिए'

Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का लोगों के बीच काफी तगड़ा बजड बना हुआ है. असी बीच श्री रामलीला महासंघ ने फिल्म 'रामायण' के निर्माताओं से इसको दुनियाभर में रिलीज करने से पहले अपने सदस्यों के लिए विशेष प्रीव्यू स्क्रीनिंग की मांग की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:38 PM IST
रणबीर कपूर की 'रामायण' पर रिलीज से पहले बवाल! श्री रामलीला महासंघ ने दी चेतावनी, बोले- 'पहले फिल्म दिखाइए, फिर रिलीज कीजिए'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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