रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट को लेकर बड़ा खुलासा! दिवाली से 2 दिन पहले सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

Ramayana Release Date: बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और 'केजीएफ' फेम एक्टर यश की फिल्म 'रामायण' इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है. सोशल मीडिया पर इस महाकाव्य फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है.
फिल्म का ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ट्रेलर के बाद से फैंस इसके हर एक छोटे-बड़े अपडेट का पर नजर बनाएं रखते हैं, जिससे इसकी रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
सोनी पिक्चर्स के लेटेस्ट पोस्ट और 'बॉलीवुड हंगामा' के दावे के अनुसार, निर्माता नमित मल्होत्रा की भव्य फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की रिलीज डेट तय कर ली गई है. यह फिल्म 6 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक साथ बड़े स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है. हालांकि, अभी फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस तारीख की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन फैंस ने अभी से ही इस दिन का इंतजार शुरू कर दिया है.
An epic journey unlike anything seen before.
Watch the official trailer for Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. twitter.com/BSiwVJMSs9
Sony Pictures (SonyPictures) August 5, 2026
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी शानदार और दमदार स्टारकास्ट को माना जा रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के मुख्य किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाएंगी. साउथ सुपरस्टार यश रावण के रूप में अपनी धाक जमाएंगे. इसके अलावा, सनी देओल हनुमान के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण और लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में दिखाई देंगी. वहीं, एक्टर अरुण गोविल को राजा दशरथ की भूमिका के लिए चुना गया है.
फिल्म की रिलीज डेट की खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि, दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि अभी तक इस रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि नमित मल्होत्रा और उनकी टीम जल्द ही फिल्म की रिलीज का औपचारिक ऐलान कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगी.