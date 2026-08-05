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रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट को लेकर बड़ा खुलासा! दिवाली से 2 दिन पहले सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

Ramayana Release Date: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर मेगा बजट फिल्म 'रामायण' की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आई है. सोनी पिक्चर्स की पोस्ट के मुताबिक, यह फिल्म दिवाली से दो दिन पहले यानी 6 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:42 PM IST
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट को लेकर बड़ा खुलासा! दिवाली से 2 दिन पहले सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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