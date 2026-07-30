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सब पर भारी पड़ा 'रावण'! रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं, यश मार गए बाजी; लुक ऐसा देखकर कांप उठेंगी दुनिया

रामायण ट्रेलर रिलीज हो गया है. रामायण ट्रेलर में सुपरस्टार यश के किरदार ने सबका दिल जीत लिया है. रावण के शक्तिशाली और खौफनाक किरदार को देख रोंगटे खड़े हो गए है.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:16 AM IST
सब पर भारी पड़ा 'रावण'! रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं, यश मार गए बाजी; लुक ऐसा देखकर कांप उठेंगी दुनिया

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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