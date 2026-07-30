सब पर भारी पड़ा 'रावण'! रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं, यश मार गए बाजी; लुक ऐसा देखकर कांप उठेंगी दुनिया

रामायण ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. 4 मिनट का ट्रेलर देखने लायक है. रणबीर कपूर से लेकर साई पल्लवी तक अपने किरदार में रमे हुए नजर आए, लेकिन रावण के किरदार में सुपरस्टार यश के सीन्स से लोगों का दिल जीत लिया. उनके रावण के किरदार ने रोंगटे खड़े कर दिए. इंटरनेट पर लोगों को यश का रावण किरदार ज्यादा पसंद आ रहा है.
नितेश तिवारी की फिल्म से पहले रामायण पर कई फिल्में बन चुकी है. इससे पहले पर्दे पर कई बार एक्टर रावण के किरदार में नजर आ चुके हैं लेकिन हर बार रामानंद सागर के रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी आगे निकल जाते थे. लेकिन नितेश तिवारी की रामायण में यश ने जिस तरह से रावण का किरदार निभाया है उन्हें अब तक की सबसे अच्छी कास्टिंग बताया है. पौराणिक खलनायक के रूप में यश ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है.
ट्रेलर में यश यानी रावण के कई पावरफुल सीन्स है. ट्रेलर की शुरुआत में ही लंका पति से होती है. रावण खुद को तीनों लोकों का स्वामी घोषित करता है. एक सीन में रावण खूंखार शेर को शांत कराते है. रावण के प्रचंड और आक्रामक रुप ने लोगों को ध्यान खींचा है.
ट्रेलर की शुरुआत रावण से होती है. रावण खुद को तीनों लोकों का स्वामी बताता है. जब वह विनाश और अराजकता फैलाता है तो भगवान विष्णु संतुलन को बना रखने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए राम का अवतार लेते हैं. रावण के खूंखार किरदार के बाद दिखाया जाता है कि राम कैसे राक्षसों से लड़ते हैं. फिर उनका विवाह सीता से होता है. राम और सीता को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ता है. राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं. इसके बाद सीता का अपहरण होने के बाद रावण और राम के बीच युद्ध होगा. जो कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है. फिल्म दीवाली के मौके पर फिल्म रिलीज होगी.
ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म की तुलना आदिपुरुष से हो रही है. नितेश तिवारी फिल्म के विजुअल इफेक्टस की तुलना ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष से कर रहे हैं. दरअसल आदिपुरुष रामायण पर बनी फिल्म थी खराब सीन, डायलॉग और VFX की वजह से फिल्म ना केवल फ्लॉप हुई थी बल्कि फिल्म को काफी ट्रोल भी किया गया था.