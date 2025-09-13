अचानक बीच सड़क पर हॉलीवुड स्टार के पीछे भागने लगे रणबीर कपूर, एक्ट्रेस ने रोते हुए कहा था- ‘Get Lost...’
अचानक बीच सड़क पर हॉलीवुड स्टार के पीछे भागने लगे रणबीर कपूर, एक्ट्रेस ने रोते हुए कहा था- ‘Get Lost...’

Ranbir Kapoor: हाल ही में रणबीर कपूर ने कपिल शर्मा शो पर एक बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कैसे वे हॉलीवुड स्टार्स नताली पोर्टमैन के पीछे भागने लगे थे और एक्ट्रेस ने रोते हुए ‘Get Lost...’ कहा था.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:24 AM IST
Ranbir Kapoor Natalie Portman: रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक माने जाते हैं. भारत में उनके चाहने वाले लाखों हैं, जो उन्हें देखते ही फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगा देते हैं. लेकिन जब रणबीर विदेश जाते हैं तो अक्सर उन्हें वहां का एक्सपीरिंयस अलग ही मिलता है. हॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तक नहीं होता. इसी वजह से रणबीर कई बार उनके पीछे भागते नजर आए, जिसके मजेदार किस्से उन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो पर सुनाए.

रणबीर कपूर ने शो में बताया कि एक बार न्यूयॉर्क की सड़क पर उन्हें अचानक हॉलीवुड एक्ट्रेस नताली पोर्टमैन दिखीं. उस वक्त रणबीर को जल्दी वॉशरूम जाना था, लेकिन नताली को देखकर उन्बोंने अपना रास्ता बदल दिया. रणबीर उनके पीछे भागने लगे और बार-बार कहने लगे, 'वन फोटो, वन फोटो'. उस समय नताली फोन पर बात कर रही थीं और रो भी रही थीं. उन्होंने गुस्से में रणबीर से कहा, 'गेट लॉस्ट!'. ये सुनकर रणबीर का दिल टूट गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणबीर का टूटा दिल, लेकिन फैन बने रहे

नताली पोर्टमैन की डांट के बाद भी रणबीर कपूर के दिल में उनके लिए कोई नाराजगी नहीं रही. उन्होंने शो में हंसते हुए कहा कि आज भी अगर उन्हें नताली कहीं दिख जाएं तो वे फिर से उनसे फोटो की गुजारिश करेंगे. रणबीर का कहना था कि उस पल में उन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन नताली उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेज में से एक हैं और वे अब भी उनके बड़े फैन हैं.

क्वेंटिन टैरेंटिनो से जुड़ा किस्सा

रणबीर ने एक और मजेदार वाकया सुनाया, जो मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो से जुड़ा था. उन्होंने कहा कि जब टैरेंटिनो किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तब रणबीर वहां पहुंचे. उन्होंने दूर से उन्हें देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू कर दिया, 'टैरेंटिनो! टैरेंटिनो!'. डायरेक्टर ने सिर्फ हाथ हिलाया और अपनी कार में बैठ गए. रणबीर ने पास जाकर भी ‘वन फोटो’ कहा, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं.

अक्सर होता है ऐसा एक्सपीरियंस 

रणबीर कपूर ने कहा कि ये पहली बार नहीं था, बल्कि ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका है. भारत में उन्हें देखने के लिए फैंस उमड़ पड़ते हैं, लेकिन हॉलीवुड स्टार्स उन्हें पहचानते भी नहीं. ऐसे एक्सपीरिंयस उनके लिए मजेदार भी होते हैं और कभी-कभी दिल तोड़ देने वाले भी. हालांकि, रणबीर इन घटनाओं को हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं कि ये भी उनके सफर का एक हिस्सा है.

‘रामायण’ में नजर आएंगे रणबीर

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों अपनी सबसे बड़ी फिल्म ‘रामायण’ की शूटिंग में बिजी हैं. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता बनेंगी, जबकि यश रावण की भूमिका में दिखेंगे. फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और कई बड़े कलाकार भी इस भव्य फिल्म का हिस्सा हैं.

;