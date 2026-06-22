बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर एक बार फिर अपनी पत्नी आलिया भट्ट को खास अंदाज में सपोर्ट करते नजर आए हैं. हाल ही में रणबीर का एक छोटा-सा लेकिन प्यारा जेस्चर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, एक्टर हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुए, जहां उन्होंने एक ऐसी टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इस वायरल वीडियो में उन्होंने काले रंग की एक टी-शर्ट पहनी है. इस टी-शर्ट पर फिल्म ‘अल्फा’ और पत्नी आलिया को लेकर एक खास बात लिखी है. इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट रणबीर कपूर आलिया के लिए जाहिर कर रहे हैं.
रणबीर कपूर की टी-शर्ट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 'My Wife's An Alpha'. यह मैसेज सीधे तौर पर आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म अल्फा की ओर इशारा कर रहा था. रणबीर का यह अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें आलिया का सबसे बड़ा चीयरलीडर बता रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे 'कपल गोल्स' का बेहतरीन उदाहरण भी बताया. पैपराजी के कैमरों में कैद हुए रणबीर ने मुस्कुराते हुए सभी का ग्रीट भी किया.
इस तरह से वह आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म ‘अल्फा’ का प्रमोशन कर रहे हैं. फैंस ने रणबीर कपूर के इस अंदाज को खूब पसंद किया, उन्हें सपोर्टिव, केयरिंग हसबैंड कहा. कई फैंस ने वायरल वीडियो पर हार्ट इमोजी भी रणबीर कपूर के लिए शेयर किए हैं. हालांकि उन्होंने इस दौरान ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी टी-शर्ट ने ही सब कुछ कह दिया. फैंस का कहना है कि रणबीर हमेशा किसी न किसी तरीके से आलिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है.
बता दें कि आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सुर्खियों में हैं. यह फिल्म यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म मानी जा रही है. फिल्म में आलिया के साथ शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है.
आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा बॉबी देओल, शरवरी और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आने वाले हैं. ‘अल्फा’ यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है.
रणबीर कपूर के करियर फ्रंट की बात करें तो वह नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म ‘रामायण’ में व्यस्त हैं. इस फिल्म के अलावा वह संयज लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वाॅर’ भी कर रहे हैं, इसमें उनके अपोजिट आलिया भट्ट ही नजर आएंगी.