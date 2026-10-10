Add Zee Business As A Preferred Source
App

कट गए 30 मिनट: आधे घंटे छोटा होगा रणबीर कपूर की Ramayana का इंग्लिश वर्जन, मेकर्स को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

Ranbir Kapoor Ramayana Movie: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. अमेरिका में फिल्म के हिंदी और अंग्रेजी दो वर्जन रिलीज होंगे, जहां अंग्रेजी कट तीस मिनट छोटा रहने वाला है. गानों और सीन में कैंची चलने की चर्चा ने ऑडियंस का सस्पेंस बढ़ा दिया है. जानिए आखिर मेकर्स ने ये कदम क्यों उठाया.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 10, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:16 PM IST
कट गए 30 मिनट: आधे घंटे छोटा होगा रणबीर कपूर की Ramayana का इंग्लिश वर्जन, मेकर्स को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?
Image Credit: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बड़ा अपडेट

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली की ट्रेनें कैंसिल, क्या टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा, तत्काल बुकिंग का क्या
2
3
4
5