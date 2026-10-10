कट गए 30 मिनट: आधे घंटे छोटा होगा रणबीर कपूर की Ramayana का इंग्लिश वर्जन, मेकर्स को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की आने वाली मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोगों के बीच काफी जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. हर कोई इस धार्मिक गाथा को नए कलेवर में बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब बैठा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस दिन गिन रहे हैं. रणबीर कपूर के साथ फिल्म में रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस साल दिवाली के खास मौके पर फिल्म को भारत के साथ-साथ दुनिया भर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर उतारने की पूरी तैयारी चल रही है.
अब फिल्म के विदेशी रिलीज से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आई है. वैरायटी इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में फिल्म के दो अलग-अलग वर्जन रिलीज किए जाएंगे. वहां के लोगों को हिंदी के साथ इंग्लिश में भी ये फिल्म देखने को मिलेगी. सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन करीब 30 मिनट यानी आधा घंटा छोटा रहने वाला है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच नई चर्चा छिड़ गई है. लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेकर्स ने बाहर की ऑडियंस के लिए फिल्म में क्या बदलाव किए हैं.
ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय और अमेरिकन ऑडियंस को स्क्रीन पर बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. अमेरिकी सिनेमा चेन एएमसी की लिस्टिंग से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों वर्जन की लंबाई में बड़ा फर्क रखा गया है. लिस्टिंग के मुताबिक, हिंदी फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 15 मिनट रखा गया है. वहीं, इंग्लिश वर्जन को ‘रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड’ नाम के साथ लिस्ट किया गया है, जिसका टोटल रनटाइम 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इंग्लिश वर्जन में फिल्म देखने वालों को 30 मिनट कम फुटेज देखने को मिलेगी.
दोनों कट्स में समय का ये फासला देखकर हर कोई हैरान है. इस लिस्टिंग के सामने आते ही सिनेमा प्रेमियों के बीच फिल्म की चर्चा और तेज हो गई है. फिल्म के दोनों कट्स में इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया है? इसे लेकर अब तक फिल्म मेकर्स ने खुलकर कोई बात नहीं कही है. हालांकि, सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंग्लिश वर्जन से गानों को हटाया गया है. विदेशी ऑडियंस के मिजाज को ध्यान में रखते हुए शायद फिल्म की रफ्तार को तेज बनाए रखने की कोशिश की गई है. इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि इंग्लिश वर्जन में इंटरवल भी नहीं होगा.
माना जा रहा है कि गाने और इंटरवल हटने की वजह से ही फिल्म का समय तीस मिनट तक कम दर्ज किया गया है. ऑडियंस के मन में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ गाने हटे हैं या कहानी के कुछ सीन भी काटे गए हैं? हालांकि, कहानी या मैन सीन में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं, इसकी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है. नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया है. ऐसे में इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर एडिटिंग टेबल पर खास काम किया जा रहा है, जो फिल्म को थोड़ा कसा हुआ बनाया गया दिखता है.
आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट नजर आएंगी. नितेश तिवारी की इस मेहनत को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन तैयारी की जा रही है. दो अलग-अलग वर्जन लाने का ये एक्सपेरिमेंट फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी कामयाबी दिला पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा. बता दें, ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहली फिल्म 2026 दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और दूसरी 2027 में रिलीज होगी.