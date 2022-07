Ranbir Kapoor होने वाले बच्चों को दिखाना चाहते हैं अपनी हर फिल्म, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Ranbir Kapoor not ashamed to show his kids his movie: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों सुर्खियों में हैं. जल्द ही दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. आपको बता दें कि कुछ सालों की डेटिंग के बाद, रणबीर (Ranbir Kapoor) और आलिया ने इसी साल 14 अप्रैल को एक्टर के मुंबई वाले घर पर करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी की थी. इसके बाद 27 जून को आलिया ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाई.

बच्चों को दिखाएंगे फिल्में

फिलहाल रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'शमशेरा' के प्रमोशन में बिजी हैं. प्रमोशन के दौरान लोग उनसे होने वाले बच्चे के बारे में भी सवाल कर रहे हैं. हाल ही में, रणबीर ने खुलासा किया कि वो चाहते हैं कि उनके और आलिया के बच्चे उनकी फिल्में देखें. उन्होंने पीटीआई के साथ एक बातचीत में कहा, 'मैं हमेशा सचेत रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इससे सोसाइटी इफेक्ट होती है. मैं एंटरटेनमेंट के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं करूंगा. ये मेरी पर्सनैलिटी है. मैंने जो फिल्में की हैं मुझे उनके लिए शर्म महसूस नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फिल्म है जिसे मैं बच्चों को देखने से रोकना चाहता हूं. मेरा मानना ​​​​है कि असफलताएं सफलताओं के बराबर ही खास हैं. मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे बताएं कि 'पापा वो इतनी बुरी फिल्म थी यो वो कोई फिल्म देखकर हंसे और कहें पापा ये बहुत मजेदार था'.

इन फिल्मों में दिखेगा रणबीर का जलवा

इस बीच, बात करें रणबीर कपूर के वर्कफ्रंट की तो उनकी फिल्म 'शमशेरा' 22 जुलाई को रिलीज हो रही है जिसमें रणबीर के साथ संजय दत्त और वाणी कपूर लीड रोल में हैं. इसके अलावा जल्द ही वो अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आएंगे. ये फिल्म इसी साल 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में उनके साथ मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम भूमिका में हैं.

