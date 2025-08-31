रणबीर कपूर भगवान गणेश को गोद में लिए, माँ नीतू कपूर के साथ आए नजर, गायब दिखी आलिया भट्ट, फैंस बोलें- 'इंडियन फेस्टिवल क्यों नहीं..?'
रणबीर कपूर भगवान गणेश को गोद में लिए, माँ नीतू कपूर के साथ आए नजर, गायब दिखी आलिया भट्ट, फैंस बोलें- 'इंडियन फेस्टिवल क्यों नहीं..?'

Ranbir Kapoor Ganpati Visarjan: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर हर साल बप्पा गणपति बप्पा को अपने घर लाते है और धूमधाम से विसर्जन करते है. इस बार विसर्जन के दौरान आलिया भट्ट नजर नहीं आई. यूजर्स एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 31, 2025, 07:41 PM IST
रणबीर कपूर गणपति विसर्जन
रणबीर कपूर गणपति विसर्जन

Ranbir Kapoor Ganpati Visarjan: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सितारे गणेश चतुर्थी को बड़ी धूमधाम से मनाते है और अपने घर बप्पा को लाते है. एक्टर रणबीर कपूर भी हर साल की तरह इस साल भी अपने घर बप्पा को लेकर आए और आज 31 अगस्त को उन्होंने अपनी मां नीतू कपूर संग मिलकर गणपति बप्पा को विदाई दी. बप्पा को विदाई देने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर ही नजर आ रही है. हर साल की तरह इस साल भी विसर्जन के दौरान आलिया भट्ट नजर नहीं आई. 

गणपति विसर्जन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल  
वीडियो में आप देखेंगे कि रणबीर कपूर ब्लू कलर के कुर्ता और सफेद कलर के पायजामा में नजर आ रहे हैं. इस दौरान रणबीर नंगे पांव गोद में भगवान गणेश को हाथों में उठाए नजर आ रहे हैं. बप्पा के विसर्जन के दौरान रणबीर के साथ उनकी मां नीतू कपूर भी दिखीं. नीतू कपूर ऑफ व्हाइट सूट के साथ गोल्डन नेकलेस और इयररिंग्स पहने नजर आ रही है. उनका लुक काफी क्लासी लग रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गायब दिखीं आलिया भट्ट
रणबीर और नीतू कपूर दोनों बप्पा की आरती उतारते हैं और हाथ जोड़कर बप्पा गणेश का आशीर्वाद भी लेते हैं. रणबीर कपूर हर साल अपने घर बप्पा को लाते है और उनका विसर्जन करते हैं. हर साल की तरह इस बार भी विसर्जन में रणबीर के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट नजर नहीं आई. ऐसे में नेटिजन्स सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.  

यूजर्स के निशाने पर आलिया भट्ट
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के कुछ फैंस तो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स के निशाने पर आलिया भट्ट आ गई है. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि 'आलिया भट्ट इंडियन फेस्टिवल क्यों नहीं मनाती? क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, सिर्फ इसलिए.' दूसरे यूजर ने लिखा 'काफी दुख की बात है कि आलिया गणेश चतुर्थी फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेती.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'आलिया हमेशा ऐसे मूमेंट्स से गायब क्यों रहती हैं?'

