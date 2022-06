Shamshera Teaser Out: डकैत बनकर लौट रहे हैं रणबीर कपूर, शमशेरा के रोल से होगी धमाकेदार वापसी

Shamshera Teaser Out: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'शमशेरा' (Shamshera) का टीजर सामने आ गया है, इस टीजर में एक्टर का धमाकेदार लुक देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर लंबे समय से फिल्मी पर्द से गायब थे और इस फिल्म से वो फिर से फैंस के दिलों में राज करने के लिए आ रहे हैं. टीजर में संजय दत्त भी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं.

फिल्म का टीजर

फैंस को रणबीर कपूर की जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था उसका टीजर सामने आ गया है. ट्रेलर रिलीज से दो दिन पहले इसका टीजर आ गया है, जिसे देखकर फैंस का एक्साइटेड होना लाजमी है. रणबीर कपूर इस बार अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए एक डकैत बने हैं और उनपर ये लुक खूब फब भी रहा है. टीजर में संजय दत्त की भी झलक दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो भारतीय होकर अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं.

A legend who will leave his mark. #ShamsheraTrailer out on 24th June. Experience SHAMSHERA in @IMAX in Hindi, Tamil & Telugu. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you on 22nd July. pic.twitter.com/DBwFK4v4SZ

