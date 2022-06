धमाकेदार है Ranbir Kapoor की 'शमशेरा' का ट्रेलर, शख्स ने बताया कैसा है एक्टर का रोल

Ranbir Kapoor Movie Shamshera Trailer Review: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के पास इन दिनों फिल्मों की कोई कमी नहीं है. एक्टर की पाइपलाइन में कई मूवीज हैं और उन्हीं में से एक है 'शमशेरा'. इस फिल्म का ट्रेलर कुछ लोगों ने देख लिया है और लोग इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

ट्रेलर का पहला रिव्यू आया सामने

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'शमशेरा' का धमाकेदार पोस्टर हाल ही में सामने आया है. इस फिल्म के पोस्टर में डकैत के रुप में नजर आए रणबीर कपूर के लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. संजू की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद एक्टर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा पर हर किसी की नजर है. ये फिल्म 22 जुलाई के दिन थियेटर्स में धमाका करने की तैयारी में हैं. ऐसे में अब बस इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स भी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं. रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म शमशेरा का ट्रेलर जल्दी ही सामने आने वाला है. रिपोर्ट्स हैं इस फिल्म का ट्रेलर 24 जून को रिलीज होने वाला है. मगर इससे पहले ही इंडस्ट्री से जुड़े एक खास शख्स ने इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया है. जिसके बाद उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना पहला रिव्यू सामने रख दिया है.

उमैर संधू का ट्वीट

दरअसल, ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) स्टारर फिल्म 'शमशेरा' का ट्रेलर सेंसर रुम में ही देख लिया. फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उमैर संधू ने ट्वीट कर लिखा, 'शमशेरा का ट्रेलर सेंसर बोर्ड में देखा और ये शानदार है. सुपरस्टार रणबीर कपूर टैरेफिक फॉर्म में हैं. वो धमाके के साथ लौटेंगे.' उमैर संधू का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं.

Saw #Shamshera Trailer at Censor Board & it’s Outstanding!! Superstar #RanbirKapoor is in Terrific form! He is back with Bang ! #ShamsheraTrailer #Shamshera

— Umair Sandhu (@UmairSandu) June 20, 2022