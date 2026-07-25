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4000 करोड़ की 'रामायण' में भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की कड़ी मेहनत, विद्वानों से मुलाकात के साथ पढ़े कई ग्रंथ

Ranbir Kapoor On Ramayan Preparation: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर रणबीर कपूर ने बड़ा खुलासा किया है. कलाकार ने बताया कि भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने करीब 2 साल तक योगा, मेडिटेशन और कई टॉपिक स्पेशलिस्ट से मुलाकात की, ताकि किरदार को पूरी ईमानदारी से निभा सकें.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:20 AM IST
4000 करोड़ की 'रामायण' में भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की कड़ी मेहनत, विद्वानों से मुलाकात के साथ पढ़े कई ग्रंथ

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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