4000 करोड़ की 'रामायण' में भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की कड़ी मेहनत, विद्वानों से मुलाकात के साथ पढ़े कई ग्रंथ

इंडियन सिनेमा की सबसे पॉपुलर फिल्म'रामायण' का ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है. निर्देशक नितेश तिवारी की ये फिल्म अपने बड़े पैमाने, दमदार स्टारकास्ट और शानदार विजुअल्स की वजह से लगातार सुर्खियों में छाई हुई है. फिल्म में रणबीर कपूर पहली बार भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. अपने अब तक के करियर में उन्होंने कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र को पर्दे पर उतारना उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. हाल ही उन्होंने इस भूमिका की तैयारी को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं.
रणबीर कपूर ने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि इसके लिए सिर्फ शारीरिक बदलाव करना काफी नहीं था. उन्होंने बताया कि किसी भी फिल्म के लिए बॉडी बनाना, एक्शन सीखना या डांस की तैयारी करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन भगवान राम जैसे किरदार को निभाने के लिए उनके विचारों, व्यक्तित्व और जीवन दर्शन को समझना सबसे जरूरी था.
एक्टर रणबीर कपूर के मुताबिक, उन्होंने इस किरदार को निभाते हुए पूरी कोशिश रही कि वो जरूरत से ज्यादा कॉमप्लैक्स न बनाएं, बल्कि उसे इतना सरल रखें कि छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई भगवान राम के उस रूप से आसानी से जुड़ सकें. रणबीर ने बताया कि भगवान राम के व्यक्तित्व को महसूस करने के लिए उन्होंने करीब 2 साल तक लगातार योग और ध्यान की प्रैक्टिस की. इस दौरान उनके गुरु सुवीर ने उनका मार्गदर्शन किया.
रणबीर ने कहा कि वो घंटों तक मेडिटेशन करते थे, ताकि मन को शांत करके भगवान राम की शिक्षाओं और उनके जीवन मूल्यों को बेहतर तरीके से समझ सकें. उनका कहना है कि इस तरह की तैयारी ने उन्हें सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी काफी कुछ सिखाया है.
रणबीर ने बताया कि भगवान राम के किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए सिर्फ योगा और मेडिटेशन ही नहीं किया, बल्कि रामायण के अलग-अलग वर्जन को भी गहराई से समझना पड़ता है. इस दौरान उन्होंने कई धर्मशास्त्रियों, विद्वानों और टॉपिक स्पेशलिस्ट से मुलाकात करके भगवान राम के जीवन, उनके फैसलों और उनके आदर्शों को समझने की कोशिश की.
फिल्म का पहला पार्ट नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकता है, जबकि दूसरा भाग बाद में आएगा. फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. इसकी कहानी, वीएफएक्स और बड़ी प्रजेंटेशन को लेकर पहले से ही काफी बातें की जा रही हैं. टीजर रिलीज होने के बाद ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब सभी को इसकी रिलीज का इंतजार है.
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल हनुमान और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा की भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा कुणाल कपूर, अरुण गोविल, लारा दत्ता और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म को बनाने में नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और डीएनईजी की मदद से किया जा रहा है.
खबरों के मुताबिक, 'रामायण' का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये है, जिसमें दोनों भागों का बजट शामिल है. अगर ये आकंड़ा ही है, तो ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने वाली है.