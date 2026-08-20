न खाना, न पीना, सिर्फ कैरेक्टर का नशा! रणदीप हुड्डा के वो 6 रोल जिसने बॉलीवुड को चौंका दिया

Randeep Hooda 50th birthday: बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो रोल में ढलते हैं, लेकिन रणदीप हुड्डा उन गिने-चुने कलाकारों में से हैं जो खुद को किरदार के हवाले कर देते हैं. चाहे वजन घटाना हो, घंटों मार्शल आर्ट्स सीखना हो, फ्रेंच एक्सेंट पकड़ना हो या फिर पेंटिंग सीखनी हो, रणदीप ने हर बार साबित किया है कि उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून है. उनके 50वें जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं उनके 6 ऐसे रोल्स पर जिन्होंने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए.
सरबजीत
फिल्म 'सरबजीत' में रणदीप हुड्डा ने जो किया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. एक इंसान जो सालों से जेल में बंद है, उसे पर्दे पर जीवंत करने के लिए रणदीप ने सिर्फ 28 दिनों में 18 किलो वजन घटा दिया. उनका वजन 94 किलो से घटकर बेहद कम हो गया था. उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया ताकि वे जेल की तन्हाई को महसूस कर सकें. रणदीप ने खुद माना था कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत दर्दनाक था.
स्वातंत्र्य वीर सावरकर
फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' में रणदीप ने एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन की कमान भी संभाली. इस रोल के लिए उन्होंने 26 किलो वजन कम किया. लंबे समय तक कम वजन में रहने और घुटने की सर्जरी के बावजूद वे शूटिंग करते रहे. वजन कम करने की वजह से वे घोड़े से गिर भी गए थे. हालांकि रणदीप ने बाद में साफ किया कि केवल खजूर और दूध पर जीने वाली खबरें अफवाह थीं, लेकिन इस रोल ने उनकी सेहत पर बड़ा असर डाला था.
एक्सट्रैक्शन
नेटफ्लिक्स की फिल्म 'एक्सट्रैक्शन' में रणदीप ने साजू का किरदार निभाया. क्रिस हेम्सवर्थ जैसे हॉलीवुड स्टार के सामने खड़े होकर टक्कर देना कोई आसान काम नहीं था. रणदीप ने इस रोल के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली और अपनी बॉडी को री-शेप किया. उन्होंने इस किरदार को किसी घिसे-पिटे भारतीय रोल की तरह नहीं बल्कि एक असली देसी एक्शन हीरो की तरह पेश किया.
मैं और चार्ल्स
चार्ल्स शोभराज के रोल में ढलने के लिए रणदीप को सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि दिमाग बदलना था. उन्होंने फ्रेंच एक्सेंट सीखने के लिए महीनों एलायंस फ्रैंकोइस के एक्सपर्ट्स के साथ मेहनत की. उन्होंने अपनी हंसी तक बदल ली थी. उनका एक्सेंट इतना असली हो गया था कि बाद में भारतीय दर्शकों के लिए उसे थोड़ा आसान करना पड़ा.
सरबजीत
'सरबजीत' में कंकाल बनने से ठीक पहले रणदीप ने 'दो लफ़्जों की कहानी' के लिए मस्कुलर बॉडी बनाई थी. वे रोज 4 घंटे ट्रेनिंग करते थे, जिसमें 2 घंटे मार्शल आर्ट्स और 2 घंटे बॉडीबिल्डिंग शामिल थी. एक ही साल के भीतर 30 किलो वजन बढ़ाना और फिर घटाना उनकी जबरदस्त इच्छाशक्ति को दर्शाता है.
रंग रसिया
राजा रवि वर्मा का किरदार निभाने के लिए रणदीप ने सिर्फ ब्रश पकड़ने का नाटक नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा पेंटिंग की बारिकियां सीखीं. उन्होंने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के असिस्टेंट से बेसिक स्केचिंग और पेंटिंग सीखी ताकि पर्दे पर वे एक असली चित्रकार लग सकें. यही वजह है कि रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड का असली 'मास्टर ऑफ डिस्गाइज' कहा जाता है.