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मुंबई की बारिश में फंसे रणदीप हुड्डा, लग्जरी कार छोड़ पकड़ी लोकल मेट्रो, सादगी देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘बड़ा ही डाउन टू अर्थ है भाई...’

Randeep Hooda Mumbai Metro: मुंबई की भारी बारिश और लंबे ट्रैफिक से बचने के लिए बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी महंगी कार छोड़कर मेट्रो का सफर चुना. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:52 AM IST
मुंबई की बारिश में फंसे रणदीप हुड्डा, लग्जरी कार छोड़ पकड़ी लोकल मेट्रो, सादगी देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘बड़ा ही डाउन टू अर्थ है भाई...’
Image Credit: Randeep Hooda in Mumbai MetroSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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