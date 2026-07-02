/मुंबई की बारिश में फंसे रणदीप हुड्डा, लग्जरी कार छोड़ पकड़ी लोकल मेट्रो, सादगी देख दीवाने हुए फैंस; बोले- ‘बड़ा ही डाउन टू अर्थ है भाई...’

Randeep Hooda in Mumbai Metro: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा अक्सर चकाचौंध से दूर रहना ही पसंद करते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, अंधेरी ईस्ट में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद जब वे बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि मुंबई की सड़कों पर भारी ट्रैफिक लगा हुआ है. ऐसे में अपनी महंगी और बड़ी गाड़ी में बैठकर समय गंवाने के बजाय, रणदीप ने एक आम आदमी की तरह मुंबई मेट्रो से सफर करने का फैसला किया.
उन्होंने ट्रैफिक में फंसने से बेहतर लोकल लाइफ को एंजॉय करना समझा. सोशल मीडिया पर उनके इस सादगी भरे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. रणदीप हुड्डा का मेट्रो में सफर करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मंगलवार की शाम को जब वे मेट्रो में चढ़े, तो वहां मौजूद आम यात्रियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. रणदीप ने भी किसी स्टार की तरह नखरे दिखाने के बजाय मेट्रो में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों से बहुत ही प्यार से बात की. उनका ये दोस्ताना अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.
मुंबई में इस समय मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है. तेज बरसात के चलते जगह-जगह पानी भर गया है और सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगना आम हो चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की जमकर चर्चा हो रही है. लोग उनके एक फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें एक डाउन टू अर्थ इंसान बता रहे हैं. दरअसल, इस भारी ट्रैफिक से बचने के लिए रणदीप हुड्डा ने अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ दी और सीधे मुंबई मेट्रो का सफर चुना. सोशल मीडिया पर उनके इस सादगी भरे अंदाज की काफी सराहना की जा रही है.
कई यूजर्स का कहना है कि मुंबई की इस आफत वाली बारिश में ट्रैफिक से बचने और समय पर पहुंचने के लिए मेट्रो ही सबसे ‘बेस्ट ऑप्शन’ है. आम लोगों के साथ-साथ अब सेलिब्रिटीज भी ट्रैफिक से तंग आकर मेट्रो की सवारी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. रणदीप हुड्डा के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि समझदारी दिखाने में ही भलाई है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों न हों. यूजर्स लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनके इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वायरल वीडियो पर ढेरों कमेंट्स भी देखने को मिल रहा है.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो रणदीप इन दिनों अपनी नई-नई पैरेंटहुड लाइफ को काफी एन्जॉय कर रहे हैं. उन्होंने 29 नवंबर 2023 को एक्ट्रेस और मॉडल लिन लैशराम से शादी की थी. इसके बाद मार्च 2026 में उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने ‘न्योमिका’ रखा है. हाल ही में रणदीप ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक बेहद प्यारी फैमिली फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
अगर वर्कफ्रंट की बात की जाए, तो रणदीप हुड्डा जल्द ही फिल्म ‘ईथा’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में दिखाई देंगी. फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं. यह फिल्म मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है, जिसकी शूटिंग हाल ही में पूरी हो चुकी है.