पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे रणदीप हुड्डा-श्रद्धा कपूर, सेट से वायरल हो रही PHOTO

श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा की फिल्म के शूटिंग सेट से एक फोटो वायरल हो रही है. इन दोनों की एक साथ की ये पहली मूवी है. जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
Randeep Hooda Shraddha Kapoor Film: श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा पहली बार एक साथ स्क्रीन पर 'ईथा' फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा क्रेज है. फिल्म का शूटिंग शेड्यूल पुणे में एक हफ्ते का था, लेकिन अब बढ़ गया है और दिसंबर तक चलेगा. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जो लोगों का ध्यान खींच रही है.
दिसंबर तक चलेगा शूट
इस वायरल फोटो में शूटिंग के दौरान की मेकअप रूम की फोटो है. जिसके ऊपर लिखा हुआ है 'शूट मोड ऑन'. कहा जा रहा है कि पहले सिर्फ एक हफ्ते का पुणे का शूटिंग शेड्यूल था जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ शूट मुंबई में इस महीने के खत्म होने के पहले भी होगा.
क्या है इसकी कहानी?
ईशा फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतरेकर कर रहे है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर लावणी विठाभाई भाऊ नारायणगांवकर की बायोपिक है. जिसका रोल श्रद्धा कपूर निभा रही हैं. इतना ही नहीं कुछ वक्त ऐसी खबरें भी आई थीं कि लावणी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान श्रद्धा के पैर में चोट भी लगी थी. जिससे कुछ वक्त के लिए फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी.
इस मूवी में आए थे नजर
रणदीप और श्रद्धा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन सितारे हैं. ऐसे में दोनों को पहली बार स्क्रीन पर उतारना एक फ्रेश पेयरिंग है. इससे पहले लक्ष्मण उतरेकर ने 'छावा' फिल्म का डायरेक्शन किया था. इसमें लीड रोल में विक्की कौशल थे. 'ईथा' फिल्म से पहले रणदीप 'जाट' फिल्म में नजर आए थे. जबकि श्रद्धा 'स्त्री 2' में दिखी थी जो कि साल 2024 में आई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर जामफाड़ कमाई की थी. यहां तक कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में भी शामिल हुई. इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'जूटोपिया 2' में भी अपनी आवाज दी.
